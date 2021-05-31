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Найден актер на главную роль в сериале про Майка Тайсона

Новости
    31.05.2021, 14:29
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/_trevante_ Фото: instagram.com/_trevante_
Фото: instagram.com/_trevante_

31-летний американский актер Треванте Роудс ("Хищник" 2018-го, "Птичий короб", "Лунный свет", "Мир Дикого Запада") сыграет главную роль в одном из двух разрабатываемых параллельно сериалов о Майке Тайсоне.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает THR, речь идет о восьмисерийном шоу Hulu "Железный Майк" (Iron Mike), обещающем осветить "дикую, трагическую и противоречивую жизнь и карьеру" спортсмена. В которой, конечно, хватает событий, требующих самого пристального рассмотрения - чего уж там.

Сценарий пишет Тони Стивен Роджерс, постановкой займется Крейг Гиллеспи (оба - "Тоня против всех").

Старт съемок намечен на конец этого года. Дата премьеры еще не определена.

Отметим, что сам Тайсон на проект обрушился, в то же время благословив другой - Мартина Скорсезе с Джейми Фоксом.

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