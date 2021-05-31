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31.05.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

Спасатели сообщили о следах разлива нефти в море под Туапсе

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Туапсе на входе в порт в сторону мыса Кадош дрейфует пятно радужной пленки площадью около 100 квадратных метров.

Фото: Instagram.com/_svetlana__radionova_/
Росприроднадзор выявил новый выброс нефтепродуктов в море у Туапсе

"Работы по ликвидации вытекшей нефтесодержащей жидкости не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер 13-18 м/с, волнение моря 2-2,5 м), - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани. - Пленка сбору не подлежит. Дальнейших выбросов не наблюдается".

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, фракция пленки слишком тонкая, специалисты не могут обработать ее сорбентом, так как из-за своей тяжести он проваливается, механически скиммером тоже нет возможности собрать.

Напомним, во вторник в акватории Черного моря в Туапсе обнаружили разлив нефти, из-за чего ввели режим повышенной готовности. Площадь разлива нефти превысила миллион квадратных метров. Причиной стал выброс из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

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