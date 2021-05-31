Соседи стрелявшего с балкона уральца рассказали о его характере

Екатеринбург пребывает в шоке от произошедшего на окраине города в микрорайоне Химмаш, где накануне мужчина открыл огонь по людям. Сотрудник магазина неподалеку и соседи стрелявшего рассказали "РГ", как все случилось.

Напомним, около восьми часов вечера в воскресенье мужчина устроил беспорядочную стрельбу из карабина "Вепрь" с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Выстрелы были такой силы, что пробили окна магазина, находящегося через дорогу в 70 метрах. Позже сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия больше 50 гильз. В общей сложности было произведено не менее 70 выстрелов по случайным прохожим и автомобилям.

Самое тяжелое ранение получила девятилетняя девочка, она сидела вместе с родителями в машине. Пуля насквозь пробила корпус, обшивку кресла и попала ребенку в брюшную полость, под селезенку. Поздно ночью девочке провели сложную операцию, но состояние ее до сих пор крайне тяжелое. Она находится в реанимации.

Ранен был и сотрудник Росгвардии, прибывший с группой бойцов к дому, откуда велась стрельба.

Вот как "РГ" рассказал об этом сотрудник магазина Моходиржон Мудинов.

- Я услышал выстрелы, сначала думал, дети с петардами балуются, вышел из магазина, а там мужчина голый по пояс стреляет с балкона из карабина. Кричит что-то типа, пусть вернется ко мне жена. Я тут же нажал тревожную кнопку. Покупателей вывели через запасной ход. Росгвардейцы были на месте уже через пять минут. Сначала они пытались вести с мужчиной переговоры, чтобы он прекратил стрельбу. Тот говорит, сейчас покурю и выйду. Но через минуту вышел и открыл огонь уже по росгвардейцам.

В результате одного из них он ранил, пуля попала в ногу и прошла по касательной. С окровавленной ногой он отбежал в сторону. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, он долечивается дома. Но, как говорят бойцы СОБРа, их спасли щиты и бронежилеты. После штурма квартиры они насчитали десятки следов от пуль на защитных щитах. Как видно по пулевым отверстиям на двери квартиры, откуда велась стрельба, мужчина палил по правоохранителям и через входную дверь.

Операция по его задержанию была проведена без единого выстрела: силовики применили светошумовые гранаты, создавшие плотный дым. В операции было задействовано сто сотрудников МВД. Жильцов из дома на время эвакуировали, поскольку никто не знал, какое вооружение есть еще у их соседа. Нельзя было исключить, что он устроит взрыв. Старый четырехэтажный дом оборудован газом. Многие люди вернулись в свои квартиры уже далеко за полночь.

Задержанный до недавнего времени работал в одном из частных охранных предприятий города. На оружие есть лицензия.

Почти все опрошенные "РГ" соседи говорят, что ничего подозрительного в нем не замечали, он хоть и был всегда немного угрюм, но агрессии никогда не проявлял.

- Он периодически приходил к нам в магазин, - говорит Моходиржон Мудинов. - В последнюю неделю часто видели его пьяным. Говорил, что от него ушла жена. Мы еще сочувствовали ему, с кем не бывает.

В крови у задержанного была обнаружена доля алкоголя 1.17 промилле. Не удивительно, что он был пьян до почти невменяемого состояния.

Как рассказал Моходиржон, незадолго до того, как мужчина открыл стрельбу, он позвал своего соседа, парня, торговавшего фруктами в киоске рядом с домом, попросил принести ему еды. Тот часто покупал ему продукты и ничего не заподозрил. Но когда парень оказался в квартире, стрелок зачем-то попросил взять в руки нож, направил на него карабин, явно намереваясь взять его в заложники. Чудом парню удалось выбраться из квартиры, под предлогом, что он сейчас вернется.

Ход расследования уголовного дела поставил на особый контроль глава СК Александр Бастрыкин. Мужчине, устроившему стрельбу предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как отметил адвокат Сергей Колосовский, по совокупности этих статей фигуранта может ждать заключение вплоть до пожизненного. Многое зависит от состояния девочки, пострадавшей во время стрельбы.