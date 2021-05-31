Врач оценил прогноз о пандемии COVID-26 и COVID-32

Прогнозировать появление новых инфекций невозможно. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Ранее декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (Техас) Питер Хотес заявил, что ученые должны выяснить причины распространения коронавирусной инфекции, чтобы избежать подобных проблем в будущем. В числе прочего он предупредил об угрозе появления "COVID-26 и COVID-32".

По словам Викулова, название "COVID-19" было присвоено новой инфекции с учетом времени ее идентификации.

"Как можно говорить про 32, когда мы живем в 21 году? Прогнозировать на 11 лет вперед никто из специалистов не будет", - заявил Викулов в комментарии телеканалу "Звезда".

Эксперт отметил, что появление новых штаммов COVID-19 не сказалось на подходах к диагностике, лечению и профилактике коронавируса.

"Применяемые вакцины, которые прошли третью фазу клинических исследований, демонстрируют эффективность. Методы диагностики позволяют обнаружить возбудителя и верифицировать диагноз COVID-19", - уточнил Викулов.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором были представлены четыре варианта передачи коронавируса человеку. Приоритетной была названа версия о передаче инфекции через другое животное: "посредниками" могли стать панголины, норки или кошки.