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Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.06.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

"Едешь, как в вакууме": Мантуров провел тест-драйв водородного Aurus Senat

Текст: Константин Руссов

Министерство промышленности и торговли опубликовало фотографии водородного седана Aurus Senat, представленного в рамках церемонии начала серийного выпуска модели в ОЭЗ "Алабуга".

Фото: Валерий Карташов
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Первый тест-драйв автомобиля на топливных элементах провёл Денис Мантуров, глава Минпромторга, который оценил ходовые качества машины и её акустический комфорт: "За рулём так же, как за серийным, где шумоизоляция хорошая и двигатель не так сильно слышно. Здесь же просто отсутствие звука. Непривычно то, что едешь, как в вакууме".

Технические характеристики прототипа водородного Aurus Senat по-прежнему не раскрываются.

Отличительной чертой автомобилей на топливных элементах является полное отсутствие выхлопов: в движение машина приводится посредством электроэнергии, вырабатываемой установкой в результате химической реакции между кислородом и водородом.

Ранее "РГ" рассказывала, что водородный седан Toyota Mirai второго поколения установил мировой рекорд по дальности хода на одной заправке, проехав более тысячи километров.

#Кортеж