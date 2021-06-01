"Едешь, как в вакууме": Мантуров провел тест-драйв водородного Aurus Senat

Министерство промышленности и торговли опубликовало фотографии водородного седана Aurus Senat, представленного в рамках церемонии начала серийного выпуска модели в ОЭЗ "Алабуга".

Первый тест-драйв автомобиля на топливных элементах провёл Денис Мантуров, глава Минпромторга, который оценил ходовые качества машины и её акустический комфорт: "За рулём так же, как за серийным, где шумоизоляция хорошая и двигатель не так сильно слышно. Здесь же просто отсутствие звука. Непривычно то, что едешь, как в вакууме".

Технические характеристики прототипа водородного Aurus Senat по-прежнему не раскрываются.

Отличительной чертой автомобилей на топливных элементах является полное отсутствие выхлопов: в движение машина приводится посредством электроэнергии, вырабатываемой установкой в результате химической реакции между кислородом и водородом.

Ранее "РГ" рассказывала, что водородный седан Toyota Mirai второго поколения установил мировой рекорд по дальности хода на одной заправке, проехав более тысячи километров.