Под свои "зеленые" проекты "Росатом" выпускает облигации на 100 млрд рублей

Как информирует Департамент коммуникаций "Росатома", 31 мая 2021 года Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций, средства от размещения которых планируется направить на финансирование новых отраслевых проектов в области устойчивого развития. И первым делом - в развитие ветроэнергетики, включая создание новых ветропарков в южных регионах России.
"РГ" уже рассказывала о появлении таких объектов в Адыгее и Ставропольском крае. К этому дню АО "НоваВинд" (дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике) ввело в эксплуатацию ветропарки мощностью 420 МВт.
Еще три - в Ставропольском крае и Ростовской области - общей мощностью 300 МВт будут введены до конца года. Всего до 2024-го предприятиям в контуре управления АО "НоваВинд" предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.
В момент запуска программы биржевых облигаций стало известно, что первый выпуск в объеме 10 млрд рублей предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу "Ветроэнергетика".
А общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках объявленной программы, составляет, как уже сказано, 100 млрд рублей. Максимальный срок погашения - 3640 дней с начальный даты размещения выпуска. Срок действия программы не ограничен. Одновременно с программой биржевых облигаций зарегистрирован проспект ценных бумаг.
Организаторами размещения выпуска облигаций выступают Альфа-Банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк "Открытие", Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Облигации планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. В рамках программы могут быть размещены в том числе "зеленые" или "социальные" облигации.
"Приверженность устойчивому развитию зафиксирована в стратегии "Росатома", - в очередной раз подтвердил глава госкорпорации Алексей Лихачев. - Вклад в борьбу с изменениями климата и производство низкоуглеродной электроэнергии на базе атомных и возобновляемых источников генерации - для нас абсолютный приоритет. Среди других наших стратегических "устойчивых" продуктовых направлений - решения для городской среды "Умный город", ядерная медицина, проекты в области экологии и ряд других. Нам важно, что мы участвуем в развитии механизмов "устойчивого" и "зеленого" финансирования в России, что в свою очередь поддерживает наши стратегические приоритеты в реализации подобных проектов".
Добавим: с октября 2020 года ГК "Росатом" стал полноправным участником Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) - крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. В долгосрочном отношении госкорпорация по атомной энергии "Росатом" развивается как многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве.
Сегодня "Росатом" - национальный лидер в производстве электроэнергии (свыше 20 процентов от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. А в общей стратегии "Росатома" на развитие низкоуглеродной генерации все более заметное место занимает и будет занимать ветроэнергетика. Солнце и атом, как мы уже писали, с ветром не спорят…