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01.06.2021 14:50
Рубрика: Экономика

Под свои "зеленые" проекты "Росатом" выпускает облигации на 100 млрд рублей

Текст: Александр Емельяненков
Программу биржевых облигаций на сумму 100 млрд рублей с максимальным сроком погашения в 10 лет выпускает под свои эколого-ориентированные проекты акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", куда сведены все гражданские активы госкорпорации "Росатом". Официальное известие об этом пришло в первый лета и символично предвосхищает Всемирный день охраны окружающей среды.
Современные ветропарки на юге России - зримый результат работы АО "НоваВинд". Фото: ГК "Росатом" Современные ветропарки на юге России - зримый результат работы АО "НоваВинд". Фото: ГК "Росатом"
Современные ветропарки на юге России - зримый результат работы АО "НоваВинд". Фото: ГК "Росатом"

Как информирует Департамент коммуникаций "Росатома", 31 мая 2021 года Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций, средства от размещения которых планируется направить на финансирование новых отраслевых проектов в области устойчивого развития. И первым делом - в развитие ветроэнергетики, включая создание новых ветропарков в южных регионах России.

"РГ" уже рассказывала о появлении таких объектов в Адыгее и Ставропольском крае. К этому дню АО "НоваВинд" (дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике) ввело в эксплуатацию ветропарки мощностью 420 МВт.

Еще три - в Ставропольском крае и Ростовской области - общей мощностью 300 МВт будут введены до конца года. Всего до 2024-го предприятиям в контуре управления АО "НоваВинд" предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.

В момент запуска программы биржевых облигаций стало известно, что первый выпуск в объеме 10 млрд рублей предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу "Ветроэнергетика".

А общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках объявленной программы, составляет, как уже сказано, 100 млрд рублей. Максимальный срок погашения - 3640 дней с начальный даты размещения выпуска. Срок действия программы не ограничен. Одновременно с программой биржевых облигаций зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступают Альфа-Банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк "Открытие", Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Облигации планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. В рамках программы могут быть размещены в том числе "зеленые" или "социальные" облигации.

"Приверженность устойчивому развитию зафиксирована в стратегии "Росатома", - в очередной раз подтвердил глава госкорпорации Алексей Лихачев. - Вклад в борьбу с изменениями климата и производство низкоуглеродной электроэнергии на базе атомных и возобновляемых источников генерации - для нас абсолютный приоритет. Среди других наших стратегических "устойчивых" продуктовых направлений - решения для городской среды "Умный город", ядерная медицина, проекты в области экологии и ряд других. Нам важно, что мы участвуем в развитии механизмов "устойчивого" и "зеленого" финансирования в России, что в свою очередь поддерживает наши стратегические приоритеты в реализации подобных проектов".

Добавим: с октября 2020 года ГК "Росатом" стал полноправным участником Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) - крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. В долгосрочном отношении госкорпорация по атомной энергии "Росатом" развивается как многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве.

Сегодня "Росатом" - национальный лидер в производстве электроэнергии (свыше 20 процентов от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. А в общей стратегии "Росатома" на развитие низкоуглеродной генерации все более заметное место занимает и будет занимать ветроэнергетика. Солнце и атом, как мы уже писали, с ветром не спорят…

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