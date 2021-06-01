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01.06.2021 10:43
Рубрика: Происшествия

В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детским батутом

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

Сотрудники СК РФ по Алтайскому краю предъявили обвинение 51-летней индивидуальной предпринимательнице по делу о ЧП с перевернувшимся батутом в Барнауле, в результате которого пострадали две девочки. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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- По данным следствия 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. Две девочки трех и четырех лет получили тяжкие телесные повреждения. Предпринимательница, которая оказывала услуги по пользованию батутом, задержана и допрошена в качестве обвиняемой. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова.

Кроме того, задержан владелец батута, 30-летний предприниматель. Как удалось выяснить "РГ", на мужчину зарегистрировано ИП, которое на лето арендовало под батут площадку по улице Попова, 70 возле барнаульского ТЦ "Район". По доверенности этим бизнесом управляла его мать.

Ранее следователи возбудили по факту происшествия второе уголовное дело о халатности должностных лиц. В материалах дела указано, что ЧП стало результатом ненадлежащей работы со стороны контролирующих органов региона.

Напомним, несчастный случай произошел 30 мая. Детский надувной батут, расположенный у ТЦ "Район", перевернулся из-за порывов ветра в тот момент, когда на нем находились дети. Две девочки 3 и 4 лет упали с большой высоты и получили тяжелые травмы. Одну из пострадавших медики подключили к аппарату ИВЛ.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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