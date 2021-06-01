Новости

Роспотребнадзор пояснил, как проверить иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" 06:40
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике 06:35
В России вступил в силу закон о просветительской деятельности 06:24
Страны ОПЕК+ оценят риск возвращения на рынок иранской нефти 06:00
В России предложили ввести отцовский капитал 05:38
Зрителей Fox News рассмешила попытка Байдена "звучать жестко" 05:08
В Малайзии ввели самые строгие ограничения из-за COVID-19 05:01
В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году 04:26
Юрист Соловьев перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками 04:12
В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого 03:29
В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за индийского штамма 02:58
Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT 02:58
ВОЗ использует буквы греческого алфавита для новых штаммов COVID-19 02:20
Грузия открыла сухопутные границы 01:41
Вучич: Сербия сохранит отличные отношения с Россией 01:32
В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения 01:12
Дмитрий Орлов: Уже надо показывать хоккей, в который будем играть в плей-офф 00:30
Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 00:30
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции 00:16
Россия - Беларусь - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Запатентован новый способ создания противоковидных вакцин с наночастицами 31.05.2021
Касаткина и Грачева вышли во второй раунд "Ролан Гаррос", Осака снялась 31.05.2021
Россия возобновит авиасообщение с Великобританией со 2 июня 31.05.2021
Сборная Швеции впервые с 1937 года не попала в топ-8 чемпионата мира 31.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 06:24
Рубрика: Власть

В России вступил в силу закон о просветительской деятельности

С первого июня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности. Поправки ввели понятие "просветительской деятельности" и передали правительству полномочия по определению ее порядка и формы.

Фото: Reuters
Что изменится в жизни россиян в июне

В Госдуме ранее объясняли, что новая мера призвана оградить в первую очередь школьников и студентов от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности, пишет РИА Новости.

Закон наделяет госорганы, отвечающие за образование, правом координировать сотрудничество научных и образовательных учреждений с зарубежными организациями. Обязательным условием для подписания таких договоров теперь будет наличие заключения соответствующего госоргана. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны будут получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Напомним, в начале апреля этого года президент страны подписал закон о регулировании просветительской деятельности в России. Инициативу в ноябре 2020-го внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и Совета Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
В России предложили ввести отцовский капитал
В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции
В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за индийского штамма
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях