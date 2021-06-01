С первого июня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности. Поправки ввели понятие "просветительской деятельности" и передали правительству полномочия по определению ее порядка и формы.

В Госдуме ранее объясняли, что новая мера призвана оградить в первую очередь школьников и студентов от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности, пишет РИА Новости.

Закон наделяет госорганы, отвечающие за образование, правом координировать сотрудничество научных и образовательных учреждений с зарубежными организациями. Обязательным условием для подписания таких договоров теперь будет наличие заключения соответствующего госоргана. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны будут получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Напомним, в начале апреля этого года президент страны подписал закон о регулировании просветительской деятельности в России. Инициативу в ноябре 2020-го внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и Совета Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.