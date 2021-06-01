"Вектор": Индийский штамм SARS-CoV-2 не способен вызвать новую пандемию

Вирусологи центра "Вектор" заявили, что индийский штамм SARS-CoV-2 вряд ли приведет к новым волнам COVID-19. Нынешние вакцины эффективны в отношении всех разновидностей коронавируса. "Отсутствуют предпосылки к тому, чтобы индийский штамм стал причиной новой или более серьезной пандемии", - подчеркивается в распространенном сообщении (цитата по ТАСС).

Напомним, у обнаруженной в Индии разновидности SARS-CoV-2 выявили сразу две мутации, которые не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Всемирная организация здравоохранения добавила индийский штамм в список наиболее опасных, так как он становится доминирующим в мире, что вызывает особое беспокойство, заявил профессор Тэк Ик Ина.

Первые случаи инфицирования индийским штаммом в России были зарегистрированы в начале мая. Пока известно о 14 таких случаях. Член-корреспондент РАН Александр Горелов высказал мнение, что распространение новых штаммов в РФ происходит довольно низкими темпами.