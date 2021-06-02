КамАЗ и Sollers не отказались от идеи альянса

Холдинг Sollers и КамАЗ вернутся к переговорам о создании альянса, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу группы Sollers Вадима Швецова.

По словам топ-менеджера, переговоры в 2020 году были приостановлены из-за пандемии коронавируса и отсутствия возможности очных встреч.

"Сильно помешала пандемия, мы не могли просто физически встречаться, потому что процесс альянсов все-таки требует общения живого, а не по видео. Поэтому мы сейчас находимся в стадии перезапуска проекта - будущее покажет", - цитирует слова Швецова информагентство.

Напомним, в Sollers входят УАЗ, ЗМЗ, автозавод во Владивостоке (производит Mazda), компания также владеет контрольным пакетом акций СП Sollers Ford (заводы в Елабуге и Челнах) и выступает контрактным производителем автомобилей Aurus.

Швецов отметил, что о поглощении какого-либо участника возможного альянса речи не идет, сотрудничество начнется только если стороны увидят потенциал для синергии.

Переговоры о союзе КамАЗа и Sollers начались в январе-феврале 2020 года. Предположительно, компании намерены совместно производить городской грузовик и легковой электромобиль для каршеринга.