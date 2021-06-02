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02.06.2021 19:07
Рубрика: Происшествия

Каждый платит за себя

КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии
Текст: Мария Голубкова ( "Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Конституционный суд Российской Федерации вновь защитил добросовестных потребителей тепловой энергии. Часть правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах признана не соответствующей Основному Закону страны, поскольку они "не предполагают определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению по независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт - в многоквартирном доме, который оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором большая часть помещений оборудована индивидуальными приборами учета тепловой энергии без учета показаний последних".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Татьяна Задубровская пыталась доказать, что отопление ее квартиры должно рассчитываться через индивидуальный тепловой пункт, хотя дом оборудован индивидуальными приборами учета тепловой энергии. Суды при этом посчитали, что необоснованное увеличение этой платы, причиняя убытки добросовестным и законопослушным жильцам, стимулирует массовый отказ от использования индивидуальных приборов учета тепла, лишает людей возможности самостоятельно выбрать способ справедливого распределения расходов на потребленный в доме в целом коммунальный ресурс.

Фото: iStock
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Принимая решение по данному делу, КС РФ в первую очередь отметил, что в последние годы в России все больше строится многоквартирных домов с индивидуальными тепловыми пунктами. Однако существующая нормативная база не устанавливает понятие централизованной системы теплоснабжения многоквартирного дома, "что создает правовую неопределенность в части выбора правил для расчета платы за коммунальную услугу по отоплению, применимых к многоквартирным домам".

Конституционный суд признал, что действующее законодательство не предусматривает "возможности учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирном доме, который оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором большая часть помещений оборудована индивидуальными приборами учета тепловой энергии".

Часть правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах КС РФ признал не соответствующей Основному Закону страны 

Правительство РФ подлежит "предусмотреть порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в подключенных к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирных домах". А Татьяна Задубровская имеет право на компенсацию, поскольку "перерасчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению за это время - в отношении как Задубровской, так и иных жильцов дома - по объективным причинам не представляется возможным".

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