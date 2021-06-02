В Барнауле фигурантку дела о ЧП с батутом поместили под домашний арест

В отношении предпринимательницы из Барнаула, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о травмировании детей на батуте, суд избрал меру пресечения. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю, женщину поместили под домашний арест.

Ее обвиняют по статье уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью детей. По материалам следствия, 51-летняя предпринимательница получала доход от использования надувного батута в качестве развлекательной площадки для детей. Владельцем же конструкции является 30-летний местный житель, который также накануне был задержан.

Напомним, ЧП произошло днем 30 мая. Крепления детского батута не выдержали сильных порывов ветра, в результате чего он перевернулся. Две девочки 3 и 4 лет упали с высоты в несколько метров на трамвайные пути и получили серьезные травмы. Обе они госпитализированы, медики оценивают их состояние как тяжелое. Одну из маленьких пациенток пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Помимо указанного выше уголовного дела, ведется расследование и в отношении должностных лиц контролирующих органов, которых подозревают в халатности. А по поручению главы региона, все аттракционы на территории Алтайского края должны быть проверены на предмет безопасности.