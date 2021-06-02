В Барнауле фигурантку дела о ЧП с батутом поместили под домашний арест

Новости

Козак: Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает 17:55
В ГД раскрыли причину запроса немецких экологов по "Северному потоку-2" 17:45
В США заработала первая группа по вопросам компенсаций потомкам рабов 17:40
Строительство "Северного потока-2" не остановлено после запроса экологов 17:38
Мурашко: Эффективность "Спутник V" превышает 96% 17:37
Путин поддержал идею о регулярных отчетах депутатов перед избирателями 17:29
В Болгарии полицейского высшего ранга обвинили в принадлежности к ОПГ 17:25
Банк России: ВВП достигнет "доковидного" уровня в середине года 17:24
Шойгу заявил о намерении развивать военное сотрудничество с Сербией 17:18
На ПМЭФ-2021 разыграют первый гектар в Мурманской области 17:02
В Петербурге оставили под арестом обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта 16:59
Путин согласился обсудить идею об использовании маткапитала на ремонт 16:49
В России создадут экспресс-тесты на пять опасных инфекций 16:49
В Минэнерго рассказали о поправках в закон "О газификации" 16:40
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 18 млн россиян 16:38
Путин: Модернизацию сельских домов культуры надо начать уже в этом году 16:36
Новый лагерь "Солнечный" откроется в "Артеке" в 2024 году 16:23
Белоусов оценил идею закупки металла в Росрезерв 16:19
Евросоюз начинает привлечение финансовых средств для фонда восстановления 16:16
Голикова: Регистр получателей льготных лекарств будет готов к 1 июля 15:59
Каждый десятый россиянин любит пожаловаться на здоровье 15:56
БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока 15:55
Во Франции объявили о референдуме по независимости Новой Каледонии 15:42
Совфед разрешил охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах 15:41
Вильфанд посоветовал купить шляпу для защиты от рака 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 16:36
Рубрика: Происшествия

В Барнауле фигурантку дела о ЧП с батутом поместили под домашний арест

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

В отношении предпринимательницы из Барнаула, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о травмировании детей на батуте, суд избрал меру пресечения. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю, женщину поместили под домашний арест.

Под Белгородом арестован мужчина, забивший до смерти пятилетнего пасынка

Ее обвиняют по статье уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью детей. По материалам следствия, 51-летняя предпринимательница получала доход от использования надувного батута в качестве развлекательной площадки для детей. Владельцем же конструкции является 30-летний местный житель, который также накануне был задержан.

Напомним, ЧП произошло днем 30 мая. Крепления детского батута не выдержали сильных порывов ветра, в результате чего он перевернулся. Две девочки 3 и 4 лет упали с высоты в несколько метров на трамвайные пути и получили серьезные травмы. Обе они госпитализированы, медики оценивают их состояние как тяжелое. Одну из маленьких пациенток пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Помимо указанного выше уголовного дела, ведется расследование и в отношении должностных лиц контролирующих органов, которых подозревают в халатности. А по поручению главы региона, все аттракционы на территории Алтайского края должны быть проверены на предмет безопасности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Сенаторы одобрили закон о бесплатном подключении к газу
Песков: Россия разберется с ситуацией вокруг морской базы в Судане
Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов
Оператор уверен в завершении строительства "Северного потока-2"
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс