Страны СНГ укрепляют сотрудничество в борьбе с COVID-19

Именно благодаря открытому обмену информацией между профильными структурами стран Содружества и традиционной взаимопомощи, полагают в Исполкоме этой международной организации, еще в начале прошлого года удалось не только сформулировать первоочередные задачи борьбы с COVID-19, но и, укрепив сотрудничество, приступить к их реализации.

Важнейшим инструментом такого сотрудничества, констатируют эксперты организации, мнения которых излагает БЕЛТА, стал координационный совет СНГ по проблемам санитарной охраны территорий, созданный в 2000 году. Именно благодаря ему на постоянной основе был налажен обмен оперативной информацией о состоянии заболеваемости населения, используемых лечебных препаратах и средствах профилактики.

И как промежуточный итог, считают специалисты, несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку во многих странах мира, включая Европу, в настоящее время ситуация в государствах Содружества контролируемая, а заболеваемость сохраняется на низких уровнях.

Последовательно восстанавливается транспортное сообщение между государствами, при этом не допускается трансграничное распространение инфекции. Используются современные цифровые решения и, в частности, специальное приложение "Путешествуй без COVID-19", которое повышает скорость и эффективность санитарно-карантинного контроля.

Давая позитивную оценку проделанной работе стран СНГ в борьбе с коронавирусной инфекцией, в Исполкоме подчеркивают, что это результат совместной работы, начавшейся задолго до пандемии. Только за последние пять лет, отмечают эксперты, была создана широкая сеть мониторинга на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера, которая включает в настоящее время 15 профильных учреждений в восьми странах СНГ и 20 мобильных лабораторий в шести государствах Содружества. Проведено и обучение более 400 специалистов по вопросам санитарной охраны территорий.

Кроме того, состоялись десятки совместных исследований и экспедиций, в том числе впервые за 35 лет выполнено комплексное обследование природных очагов чумы на территории Армении, Казахстана и Киргизии. Еще три года назад были проведены учения стран СНГ с использованием мобильных лабораторий, а осенью этого года аналогичные мероприятия вновь пройдут в России при участии Всемирной организации здравоохранения.

Учитывая, что борьба с пандемией требует объединенных усилий, каждая из стран вносит свой вклад в общее дело, уточнили эксперты Исполкома. Они дали понять, что особый вклад в эту борьбу вносит Российская Федерация, где накоплены большой опыт и знания в области профилактики и борьбы с эпидемиями, созданы научные и производственные возможности.

Более того, акцентировали внимание в Исполкоме, Россия - единственная страна в мире, которая делится технологиями производства своих вакцин. В результате одна из них уже производится в Казахстане и Беларуси. Российские специалисты совместно с коллегами из стран СНГ выполняют исследования и популяционного иммунитета, а также полногеномного секвенирования штаммов, циркулирующих на пространстве Содружества. Уже обследовано более 13 тысяч добровольцев. Итоги первого этапа этой работы в конце мая подвели белорусские и российские специалисты.

На пространстве СНГ, констатируют в Исполкоме, созданы все возможности для устойчивого противодействия инфекционным угрозам. Еще в мае прошлого года на встрече глав правительств Содружества обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Именно тогда было решено ускорить работу над соглашением о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств СНГ.

Также было поручено ускорить работу над проектами документов о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера и положения о базовой организации государств СНГ по мониторингу, оперативному оповещению и совместному реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Работа над указанными соглашениями, уточняют в Исполкоме, находится в завершающей стадии.

Кроме того, в принятом главами правительств в мае прошлого года заявлении в связи с распространением COVID-19 содержалось и поручение о завершении в приоритетном порядке разработки среднесрочного плана совместных действий по противодействию распространения инфекционных болезней. Как следует из его названия, он направлен не только на противодействие пандемии, но имеет большой потенциал и в отношении возможных в будущем угроз здоровью населения.

Вот почему среднесрочный план, по информации Исполкома, включает 23 мероприятия по пяти направлениям: укрепление межгосударственного сотрудничества; формирование законодательной и нормативно-методической базы; осуществление информационного обмена; формирование единой системы оперативного мониторинга и развитие научного сотрудничества. Другими словами, у коллег из стран СНГ появился стратегический документ, наполненный конкретными практическими мерами и подкрепленный финансово, полагают обозреватели.

Нет сомнений, утверждают в Исполкоме СНГ, что среднесрочный план будет способствовать дальнейшим интеграционным процессам на пространстве Содружества, сближению методов и подходов к борьбе с инфекциями, а также расширению научного взаимодействия по вопросам эпидемиологии и лабораторной диагностики.