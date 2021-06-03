Эксперт оценил идею ввести новый штраф для автомобилистов

В России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации. Специально для "РГ" эту инициативу прокомментировал главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников.

"История с введением штрафов за превышение средней скорости длится довольно давно. Суть законопроекта достаточно спорная как с юридической, так и с прикладной точки зрения, из-за чего он, собственно, регулярно и отклонялся.

На сегодняшний день в правовом российском поле нет четкого понятия того, что такое средняя скорость. Также нет достаточного обоснования того, что именно превышение средней скорости является источником бед на российских дорогах.

Очень немаловажным фактором является и то, что инициатором введения подобного наказания регулярно оказывается оператор систем видеофиксации нарушений, который, очевидно, лоббирует принятие закона в собственных интересах", - отметил эксперт.