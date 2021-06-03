В реке Сухоне нашли возможного погибшего при крушении вертолета Robinson

Следственный комитет по Вологодской области проводит проверку по факту смерти человека. Тело мужчины со следами длительного пребывания в воде обнаружили в Нюксенском районе, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Тело нашли местные жители в реке Сухоне вблизи поселка Леваш 2 июня вечером. Следователи выехали на место и осмотрели его, а также предметы одежды и личные вещи.

Уже есть предположение, что это может быть пилот вертолета Robinson R44, который потерпел крушение 20 октября 2020 года между деревнями Бобровское и Мыс. На его борту, кроме пилота, находились три пассажира, в том числе и бывший заместитель губернатора Вологодской области, генеральный директор вотчины Деда Мороза Олег Васильев. Его тело обнаружили сразу же после падения самолета. Остальных искали и спасатели, и волонтеры, но тщетно.

Что касается тела найденного в Сухоне мужчины, опознать сразу его не удастся. Необходима экспертиза для идентификации личности. Она назначена.