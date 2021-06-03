Минимальный гарантированный доход не следует путать с базовым гарантированным доходом. Первый имеет конкретного адресата - малоимущие семьи - и является мерой социальной поддержки. Второй же предполагает безусловные регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения. Первый, в принципе, может рассматриваться в качестве меры возможной и достижимой. Второй же пока выглядит, скорее, как идея. Причем для кого-то заманчивая. Согласно исследованию, проведенному компанией HeadHunter, концепцию безусловного базового дохода одобряют 62 процента россиян. Против высказались 20 процентов респондентов.

Аргументы тех, кто за: снижение преступлений, спровоцированных бедностью (50 процентов опрошенных считают это главным достоинством концепции), повышение уровня жизни на фоне снижения социального неравенства (47) и расширение возможностей для получения высшего образования. В число привлекательных факторов вошли также рост покупательной способности, сокращение расходов на госаппарат (станут не нужны пенсии и социальные пособия, а следовательно, и чиновники, обслуживающие эту сферу), увеличение числа предприятий малого бизнеса, рост числа желающих заняться благотворительностью и волонтерством.

Аргументы тех, кто против: массовое нежелание работать (50 процентов опрошенных видят здесь главную угрозу), увеличение потока мигрантов в страну с узаконенным безусловным базовым доходом, рост инфляции и еще большая концентрация власти в руках государства.

Больше, чем кто-либо (от 68 до 72 процентов), идею поддержали представители таких отраслей, как "туризм, гостиницы, рестораны", "рабочий персонал" и "транспорт, логистика". Против высказались работники сферы управления персоналом (26 процентов), строительства/недвижимости (25) и медицины (24).

Всемирный банк предлагает ввести в России минимальный гарантированный доход

Так или иначе сегодня весь мир озабочен проблемой экономического неравенства граждан. И одна из обсуждаемых концепций - концепция безусловного базового дохода. В Финляндии уже подвели итоги эксперимента. Он был начат 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018-го. В нем участвовали две тысячи безработных, получавших ежемесячный базовый доход в размере 560 евро, который не облагался налогами, независимо от того, какой у них был другой доход и как активно они искали работу. Получатели основного дохода были выбраны методом случайной выборки среди тех, кто в ноябре 2016 года получал пособие по безработице от Института социального страхования Kela. Контрольную группу составили те, кто в ноябре 2016 года получал обычное пособие по безработице от Kela, но не участвовал в эксперименте. "Небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие", - таково вкратце заключение об итогах эксперимента, опубликованное в пресс-релизе Министерства социального развития и здравоохранения Финляндии.

А в Швейцарии в 2016 году состоялся референдум на эту тему. Спрашивалось, одобряют ли граждане введение ежемесячных выплат от государства по 2,5 тысячи швейцарских франков для взрослых и 625 франков для детей. Почти 77 процентов населения проголосовали против.

Как видим, итоги опроса российских граждан о том, готовы ли они получать деньги, не работая, разительно отличаются от итогов швейцарского референдума на эту же тему. "В России вопрос гарантированного дохода обсуждается в контексте повышения пенсий, социальных выплат из бюджета, - говорит Константин Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, бывший заместитель председателя ЦБ РФ. - Базовый гарантированный доход отличается от других социальных выплат тем, что он выплачивается всем без разбора, тогда как социальные выплаты носят целевой характер и адресованы конкретным слоям населения".

Минимальный гарантированный доход не следует путать с базовым гарантированным доходом

Вот конкретным слоям населения (а именно малоимущим) и может быть адресован гарантированный минимальный доход. Не путать с базовым, адресованным всем без разбора.