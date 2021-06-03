2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
Кириенко: Система социальных лифтов в России работает 10:36
Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации 10:36
Разработчик рассказал о генетическом тестировании нерожденных детей 10:25
Новак: Осталось проложить около 100 километров труб "Северного потока-2" 10:20
Правительство готовит стандарт для "беспилотных" дорог 10:11
Глава Роскино рассказала, как в регионах можно снимать "Звездные войны" 10:10
Новак исключил возможность дефицита керосина летом 10:09
Савельев: Цифровизация транспорта в разы увеличит скорость перевозки грузов 10:08
Хуснуллин: Необходимо заниматься развитием водного транспорта 09:58
Россия заняла 11-е место в Европе по инвестиционной привлекательности 09:47
К концу 2023 года между Москвой и Петербургом запустят грузовые беспилотники 09:44
Захарова опровергла сообщения об ограничении прав СМИ-иноагентов 09:23
Экономика
03.06.2021 10:18
Текст: Роман Маркелов

Набиуллина рассказала, что может помешать росту экономики

Росту российской экономики может помешать разгон инфляции, но не переход ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

"Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту", - подчеркнула Набиуллина. При этом глава ЦБ отметила, что регулятор пока не ужесточил денежно-кредитную политику, а начал возврат к нейтральной денежно-кредитной политике. Если сравнить уровень ключевой ставки с текущей инфляцией, то денежно-кредитная политика остается мягкой, сказала Набиуллина.

Фото: iStock
Банк России: ВВП достигнет "доковидного" уровня в середине года

Банк России весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. За прошедшие месяцы ставка выросла с 4,25% (это был исторический минимум показателя) до 5%. До этого ЦБ снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем для помощи экономике во время кризиса через удешевление кредита. Под нейтральной денежно-кредитной политикой ЦБ понимает диапазон ключевой ставки в 5-6%.

В апреле годовая инфляция (к апрелю 2020 года) составляла, по данным Росстата, 5,5%. Банк России ожидает, что по итогам 2021 года инфляция составит 4,7-5,2%.

Сейчас Банк России прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 3-4%. В 2022-2023 годах российский ВВП, по прогнозу ЦБ, вырастет на 2,5-3,5 и 2-3% соответственно. По мнению Набиуллиной, в середине 2021 года российская экономика может вернуться к допандемийному уровню.

Мы ВКонтакте