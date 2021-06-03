Набиуллина рассказала, что может помешать росту экономики

Росту российской экономики может помешать разгон инфляции, но не переход ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту", - подчеркнула Набиуллина. При этом глава ЦБ отметила, что регулятор пока не ужесточил денежно-кредитную политику, а начал возврат к нейтральной денежно-кредитной политике. Если сравнить уровень ключевой ставки с текущей инфляцией, то денежно-кредитная политика остается мягкой, сказала Набиуллина.

Банк России весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. За прошедшие месяцы ставка выросла с 4,25% (это был исторический минимум показателя) до 5%. До этого ЦБ снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем для помощи экономике во время кризиса через удешевление кредита. Под нейтральной денежно-кредитной политикой ЦБ понимает диапазон ключевой ставки в 5-6%.

В апреле годовая инфляция (к апрелю 2020 года) составляла, по данным Росстата, 5,5%. Банк России ожидает, что по итогам 2021 года инфляция составит 4,7-5,2%.

Сейчас Банк России прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 3-4%. В 2022-2023 годах российский ВВП, по прогнозу ЦБ, вырастет на 2,5-3,5 и 2-3% соответственно. По мнению Набиуллиной, в середине 2021 года российская экономика может вернуться к допандемийному уровню.