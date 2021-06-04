На Кубани отметили подъемы воды в реках до неблагоприятных отметок

В пятницу на 11 реках Кубани наблюдались подъемы до неблагоприятных отметок. Уровня опасных отметок датчики не фиксировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По состоянию на 17.00, на двух водных объектах фиксируется подъем воды в Туапсинском районе и Сочи.

Как ранее писала "РГ", на Кубани предупредили о подъеме уровня рек из-за обильных ливней. В Сочи объявлено штормовое предупреждение - на курорте уже две недели периодически идут сильные дожди, а в горах Сочи накануне летнего сезона катания выпал снег.

В чрезвычайном ведомстве создали оперативный штаб. Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кубани в круглосуточном режиме проводит мониторинг оперативной обстановки с использованием информационных ресурсов. В пожарно-спасательных гарнизонах организована работа 24 мониторинговых групп совместно с представителями муниципальных образований для визуального наблюдения уровня воды в реках.