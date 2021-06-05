Что остановит рост цен на автомобильное топливо

Прогноз Банка России по инфляции в стране в 2021 году до 4,7-5,2%. Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, выразил надежду, что инфляция по итогам 2021 года опустится ниже 5%. В апреле она составила 5,5%, по данным ЦБ.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов отметил, что рост цен на АЗС по итогам мая не превысил уровня инфляции. В ведомстве надеются на сохранение такой тенденции до конца года. Правительство с начала года приняло несколько экстренных мер по удержанию роста цен. С марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%). Также с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов. А с начала мая в России начали работать скорректированные параметры демпфирующего механизма. Снижен порог экспортной стоимости бензина, от которой российские компании получают компенсацию из бюджета при поставках топлива на внутренний рынок. Но цены на АЗС продолжают расти и главный вопрос, когда они остановятся, и стоит ли ожидать их снижения во второй половине года, как часто бывало раньше.

"Сейчас предпосылок для снижения розничных цен на автобензин нет. Цены на АЗС будут продолжать расти. Причина - низкая маржинальность торговли в рознице", - говорит руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. Торговля 92-ым бензином на АЗС в среднем по России на третье июня является убыточной (минус 0,9 рублей за литр). По прогнозам "Петромаркет", рост розничных цен на автомобильный бензин в целом за 2021 год не превысит 5,5%. Таким образом, во втором полугодии 2021 года стоит ожидать роста розничных цен в пределах 1-1,5%.

После уже свершившейся майской корректировки параметров демпферного механизма у правительства осталось два действенных средства остановить подорожание автомобильного топлива. Первый, еще больше увеличить нормативы продаж бензина и дизеля на бирже. Но, по словам главы Санкт-Петербургской международной Товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексея Рыбникова, продажи топлива через СПбМТСБ в январе-апреле достигли 25% от объема поставок на внутренний рынок, что уже сильно выше нормативов. Второй, запретить экспорт топлива за рубеж.

По мнению Лишневецкой, остановить рост и даже привести к снижению оптовых цен способно ограничение экспорта нефтепродуктов. Эксперт подчеркнула, что данная мера является "крайней", оправданной лишь в ситуации угрозы дефицита топлива на внутреннем рынке. А сейчас риски возникновения дефицита на рынке автобензина можно оценить как крайне низкие. Запасы автобензина на уровне 1,6 млн тонн достаточны для того, чтобы не возникло его нехватки даже при растущем спросе и даже в условиях ремонтов НПЗ.

По оценке Лишневецкой, если запрет экспорта все же будет введен, то предложение на внутреннем рынке может вырасти на 200-400 тысяч тонн в месяц. В мае это составило бы 6-13% от потребности внутреннего рынка в автобензине. Столь масштабное увеличение легко обвалило бы оптовую цену марки АИ-92, как минимум, на 9 000 - 12 000 рублей за тонну относительно ее уровня на начало июня.

Но действие этой меры окажется весьма недолгим. По всем законам рынка, НПЗ ориентированные на экспорт просто прекратят производить продукт, приносящий им убытки, дожидаясь отмены запрета.

Лишневецкая отметила, что при сегодняшнем высоком уровне маржи НПЗ запрет экспорта и обвал оптовых цен, не сделали бы переработку нефти в России убыточной, но заметно ухудшило бы ее экономику: по оценкам "Петромаркет", чистая маржа НПЗ, конфигурация которого оптимизирована для максимального производства автобензина, упала бы 50-80%.