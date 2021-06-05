Стало известно, когда потеплеет на Черноморском побережье

Новости

Яйца для вакцин начнут производить в России 11:17
Минтруд разработает программу по содействию занятости молодежи 11:17
Владимир Путин заявил, что будет скучать по Меркель 11:14
Шесть стран заказали российских боевых роботов 11:09
На Южном Урале произвел вынужденную посадку "кукурузник" 11:00
Глава Ростуризма выразила надежду на скорое открытие Турции 10:57
"От нуля до бесконечности": глава "Лукойла" высказался о ценах на нефть 10:16
Экипажи танков Т-72Б3 учат воевать по-новому 10:13
До конца 2022 года в онлайн-формат переведут 169 госуслуг 10:02
Пентагон отказался от закупок F-35 09:59
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик? 09:30
В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств 09:25
На киргизско-таджикской границе проходит встреча глав спецслужб двух стран 08:58
В США гражданку Латвии обвинили в участии в хакерской группировке 08:54
Выездная сессия ПМЭФ пройдет в октябре в Ханты-Мансийске 08:45
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике 08:25
В Минздраве рассказали, когда вступят в силу новые требования к сигаретам 08:20
Кудрин предложил сократить число праздничных дней в России 07:23
В Москву придет сезон дождей 07:19
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом 07:10
В России началось производство лекарства на основе крови переболевших COVID 07:00
Эксперт назвал способ придумать надежный пароль для аккаунта 06:48
Трамп назвал "интересной" идею стать спикером палаты представителей 06:40
Бразилия одобрила применение вакцины "Спутник V" 05:49
Путин назвал условие для более свободного выезда россиян за границу 05:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик?
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик?
05.06.2021 10:57
Рубрика: Общество

Стало известно, когда потеплеет на Черноморском побережье

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
С 8 июня в районе Черноморского побережья Кавказа ожидается постепенное потепление. Об этом сообщил синоптик курорта "Роза Хутор" Адриан Коротеев.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

- С 8 июня в районе Черноморского побережья Кавказа установится антициклональный тип погоды - малооблачно, без осадков и с постепенным потеплением, - отметил он.

Вильфанд: Сезон смерчей в Черном море начался раньше на три месяца

Напомним, в первые дни лета в горах Сочи накануне летнего сезона катания выпал снег.

Как уточнила "РГ" заместитель начальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова, в ближайшие дни в Сочи потепления не ожидается.

- Учитывая, что пониженное давление сохраняется и оно достаточно активное, в ближайшие дни, включая эти выходные, потепления мы не ждем, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник. - В регионе действует штормовое предупреждение и наблюдаются сильные осадки.

По его словам, в субботу в южной половине Кубани прогнозируется подъем уровней воды в реках.

- Завтра, 6 июня, сохранится облачность и локально сильные дожди с грозами, - добавил он. - А в районе Анапы и Геленджика будет усиление ветра. Горная часть края значительно переувлажнена, воды перенасыщают грунт, поэтому возможны сели и оползни. В целом, обстановка стабильная, происшествий не зарегистрировано. Специальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Ситуация обновляется каждые десять минут. Эти три дня будут реперными, тяжелыми. Далее мы не можем дать точный прогноз.

Как ранее писала "РГ", на Кубани отметили подъемы воды в реках до неблагоприятных отметок. Также синоптики пообещали смерчи над Черным морем на побережье Сочи.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом
Путин предложил продлить льготную ипотеку еще на год
Захарова: Поразительно, но Украине оказались должны все
Глава Ростуризма выразила надежду на скорое открытие Турции
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19