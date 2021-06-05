Стало известно, когда потеплеет на Черноморском побережье

С 8 июня в районе Черноморского побережья Кавказа ожидается постепенное потепление. Об этом сообщил синоптик курорта "Роза Хутор" Адриан Коротеев.

- С 8 июня в районе Черноморского побережья Кавказа установится антициклональный тип погоды - малооблачно, без осадков и с постепенным потеплением, - отметил он.

Напомним, в первые дни лета в горах Сочи накануне летнего сезона катания выпал снег.

Как уточнила "РГ" заместитель начальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова, в ближайшие дни в Сочи потепления не ожидается.

- Учитывая, что пониженное давление сохраняется и оно достаточно активное, в ближайшие дни, включая эти выходные, потепления мы не ждем, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник. - В регионе действует штормовое предупреждение и наблюдаются сильные осадки.

По его словам, в субботу в южной половине Кубани прогнозируется подъем уровней воды в реках.

- Завтра, 6 июня, сохранится облачность и локально сильные дожди с грозами, - добавил он. - А в районе Анапы и Геленджика будет усиление ветра. Горная часть края значительно переувлажнена, воды перенасыщают грунт, поэтому возможны сели и оползни. В целом, обстановка стабильная, происшествий не зарегистрировано. Специальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Ситуация обновляется каждые десять минут. Эти три дня будут реперными, тяжелыми. Далее мы не можем дать точный прогноз.

Как ранее писала "РГ", на Кубани отметили подъемы воды в реках до неблагоприятных отметок. Также синоптики пообещали смерчи над Черным морем на побережье Сочи.