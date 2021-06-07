Эксперт оценил, поможет ли белорусский картофель сбить цены в России

Дополнительная партия картофеля в несколько десятков тонн или даже десятков тысяч тонн, о поставках которой российское правительство договаривается с Беларусью, не окажет большого влияния на общую ситуацию и цены на картофель на российском рынке, считает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Он напоминает, что Россия производит ежегодно около 7-7,5 млн тонн картофеля. Тем самым, по оценке Минсельхоза, закрывается около 86% потребности населения в картофеле. При этом только Москва ежегодно потребляет около 800 тыс. тонн картофеля.

По словам Алексея Красильникова, точной статистики об объеме взаимной торговли картофелем с Беларусью нет. "Если вспомнить историю полуторагодичной давности, когда у украинцев на фоне засухи был дефицит картофеля, Россия и Беларусь делили второе и третье место по поставкам его на территорию Украины. И в объемах Беларуси как бы не две трети были российские поставки. Это зафиксировать и отследить было очень сложно", - говорит эксперт.

При этом данные ФТС и Росстата на этот счет разнятся: от 50 до 150 тыс. тонн импорта белорусского картофеля в год. Некоторые эксперты говорят о 300 тыс. тонн ежегодных поставок белорусского картофеля в Россию.

Но говорить о какой-то большой потребности и тем более дефиците картофеля в России нельзя, считает Красильников. Несмотря на то, что в прошлом году в России было собрано на 10% меньше картофеля, это "не критично меньше" уровня 2019 года, оценивает эксперт. Возможно, наблюдались проблемы с калибром и качеством картофеля. Но в Беларуси картофель урожая прошлого года сейчас тоже явно не блестящего качества, и его могут не принять торговые сети. По внешнему виду, потребительским качествам он вряд ли сможет конкурировать с ранним картофелем из Азербайджана, Египта. Кроме того, по цене белорусский картофель не ниже российского. А с учетом логистики будет дороже. Помимо этого, уже сейчас на российских прилавках появляются первые партии раннего крымского картофеля, а через две недели начнутся поставки из Астрахани.

"Возможно, речь идет о каких-то точечных поставках, например, для перерабатывающих предприятий, чтобы не останавливать производство. В этом случае это целесообразно", - предполагает Алексей Красильников.

Ранее в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что кабмин обсуждает с Беларусью возможность приобретения нескольких десятков тонн картофеля. Таким образом российские власти хотят стабилизировать цены на него. Этого будет достаточно, чтобы безболезненно дождаться нового урожая.

Картофель - один из самых подорожавших продуктов. За год его цена в опте выросла в полтора раза. Эксперты объясняют это сокращением площадей в прошлом году и плохой погодой. Кроме того, сказались рост стоимости ресурсов (семена, топливо и т. д.), а также дефицит кадров. Алексей Красильников рассказывал "РГ", что последние 3-4 года из-за низких цен на картофель у аграриев почти не было рентабельности, что привело к сокращению площадей на 10 тыс. га (прежде всего в личных подсобных хозяйствах и у мелких производителей). При средней урожайности в 20-25 центнеров с га мы потеряли таким образом 500 тыс. тонн.

Несмотря на самообеспеченность картофелем на уровне 86%, в товарном секторе ощущалась перенасыщенность внутреннего рынка, поясняет эксперт. Поэтому цена падала, а мелкие производители предпочитали вместо картофеля другие, более маржинальные культуры. При этом потребление картофеля в России вдвое меньше рекомендуемых норм: 54 кг против 105-110 кг в год. Таким образом, в среднем россиянин тратит около 200-300 рублей в месяц на картофель. Поэтому даже если в краткосрочном периоде придется купить картошку в полтора раза дороже привычной цены, это не ударит по кошельку потребителя, уверен Красильников.