Дирижер Ла Скала: Солисты воронежской оперы прыгнули выше головы

Премьерой "Свадьбы Фигаро" в Воронеже официально открылся XI Платоновский фестиваль. Яркий современный спектакль в театре оперы и балета обещает стать жемчужиной репертуара. И солисты, и оркестр вышли на новый уровень, отметил музыкальный руководитель постановки Феликс Коробов - главный дирижер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный дирижер Ла Скала.

Залучить его в столицу Черноземья удалось благодаря пандемии. Проекты в Милане заморожены, и весна у маэстро выдалась относительно свободной. Чем и воспользовался режиссер Михаил Бычков - худрук воронежского Камерного театра и Платоновского фестиваля.

- Музыка Моцарта дает вдохновение и жизненные силы. Мы не ударялись в барочность, не ставили себе задачей играть "аутентично" (на жильных струнах и так далее) - никто не знает, как играть аутентично, и такие попытки вдобавок очень затратны, - рассказал Феликс Коробов. - Я использовал последнее издание моцартовской партитуры, где убраны все позднейшие наслоения и пометки. Там проставлены те штрихи, которые заложены самим композитором. И мне кажется, что его дух, нужную атмосферу воронежский оркестр уловил.

Маэстро не скрывает: и музыкантам, и солистам театра, и постановочным цехам, и руководству пришлось тяжело. Обычно оперный спектакль готовится около полугода. У воронежцев было всего три месяца. Некоторые оркестранты "вышли из игры", и им нашли замену. Среди певцов Коробов отобрал "самых-самых", но они, естественно, были заняты и в текущем репертуаре. Партии учили с нуля. Занимались с педагогами по вокалу и итальянскому языку.

- Язык тут очень важен, он поднимает культурный уровень постановки, - подчеркнул дирижер. - Я понимаю весь ужас воронежской труппы, когда они получили партитуру за два месяца до премьеры. В театре уже идет "Дон Жуан" - тоже Моцарт, тоже на итальянском. Но "Свадьба Фигаро" гораздо сложнее и музыкально, и вокально, и драматически. Там речитативов примерно вдвое больше, больше ансамблей… На первом прогоне я сказал, что все молодцы, но демонстрируют уровень, который вообще-то приличествует для первой встречи с дирижером. Хорошо, что у ребят было желание поднять эту штангу, сделать прыжок в развитии.

На роли графини Розины и Керубино дирижер позвал солисток, занятых в двух главных музыкальных театрах Москвы: Наталью Петрожицкую и Катарину Лукаш. Как ориентир.

- Помимо всегдашней готовности к репетициям и самокопанию, они - пример очень высокого профессионализма, - отметил Феликс Коробов. - Наталье важно все: как пришита пуговица на платье, почему она идет в эту дверь, а не в другую… И глядя на такой пример, воронежцы вышли из несколько вальяжного состояния, почти все выучились не только произносить речитативы, но и понимать, о чем там речь, что им отвечает партнер.

Наталья Петрожицкая служит в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Там оперу традиционно уделяют большое внимание не только вокальной стороне оперного спектакля, но и игре артистов.

- Партию Розины я сама учила с нуля. Всегда делаю к партитуре русский подстрочник, - объяснила Наталья. - И вот на первой спевке в Воронеже вижу, что коллеги поют со рвением, но по смыслу - все не туда. Спрашиваю партнера: "Вы поняли, о чем я вам сейчас пела?" А он говорит: "Нет". - "Почему же вы в ответ спели именно так?" - "Ну, я много записей этой оперы слушал. Там орут, и я ору!" Постепенно мы пришли к взаимопониманию, выровнялись по стилю исполнения. У нас чудесная Сюзанна (Александра Добролюбова. - "РГ"), граф Альмавива (Кирилл Афонин) - такой ходячий Достоевский…

Спектакль получился очень живой, и он достоин надолго украсить репертуар театра, добавил Феликс Коробов. Ожидается, что в сезоне 2021/2022 его покажут не менее пяти-шести раз. Помимо "премьерного" состава с участием московских солисток публика увидит и воронежских дублеров.

- Это нормально, когда зрители ходят на один и тот же спектакль по несколько раз в год, сравнивают составы, звучание в начале и в конце сезона, - напомнил Феликс Коробов. - Уже почти 300 лет опера - это модно. Это высокий стиль. Это особенно чувствуется после полутора лет пандемии, когда всплыла вся "пена" и мы услышали домашние концерты тех, кого в консерваторию можно пускать только по билетам. Работа публики в театре не менее важна, чем работа артиста. И, попробовав смотреть спектакли онлайн, мы все поняли, что в домашних условиях зрительский труд невозможен: к тебе то кошка подошла, надо погладить, то ребенок пробежал, что-то попросил… Так невозможно сосредоточиться. А сосредоточенность сегодня - самый ценный навык, исчезающий. И театр, в том числе оперный, - одно из последних мест, где человек как раз может сосредоточиться и погрузиться в себя.

Добавить в репертуар Моцарта хотел худрук воронежского театра оперы и балета Александр Литягин. На танцевальные постановки публика традиционно ходит охотнее, а вот с оперой в последние лет десять (как минимум) были сложности. Спектакли давно не обновлялись, расширить репертуар и вложиться в повышение квалификации солистов мешала нехватка средств. Театр финансируется скудно даже по меркам провинции. Технику - например, для создания световой партитуры современного спектакля - приходится арендовать.

На фоне разговоров о реконструкции здания, в период которой играть придется на другой площадке, увеличивать затраты на развитие труппы и репертуара власти, увы, не спешат. В этой ситуации и труппе тяжело сохранять творческий тонус.

- Внутри театра есть люди, которые "закрылись на реконструкцию" 20 лет назад, - горько пошутил Александр Литягин, который сегодня исполняет обязанности не только худрука, но и директора. - Низкие зарплаты тут не при чем. Человек, который умеет работать за копейку, будет так же делать это и за миллион. Сейчас нам важно сохранить костяк коллектива - тех, кто верит в будущее театра и готов ради него трудиться, развиваться профессионально. И я рад, что у нас получилась такая "Свадьба Фигаро". Это огромный подвиг и солистов, и музыкантов, и всех технических служб. Спектакль на несколько ступеней выше того, что мы ставили ранее. Мы покажем его в сентябре на открытии сезона. Надеюсь, что публика оценит оперу по достоинству.