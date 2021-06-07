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07.06.2021 18:07
Рубрика: Общество

Новгородскому музею-заповеднику передадут шесть кладов древних монет

Текст: Алексей Михайлов (Новгородская область)

Московские археологи передадут Новгородскому музею-заповеднику шесть денежных кладов XIII - XVII веков. Это произойдет во время научной конференции "Великий Новгород и денежное обращение Руси в XIV - XVII вв. К 600-летию начала новгородской монетной чеканки", которая пройдет в Великом Новгороде с 8 по 10 июня, сообщили в музее.

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Клады были найдены в Новгородской, Псковской, Смоленской и Тульской областях за обширный период - с 1937 по 2020 годы. Их находили во время археологических раскопок или случайно обнаруживали во время земляных работ. В их числе - клад, состоящий из 8 серебряных шестиугольных платежных слитков, по форме близких к так называемому "киевскому" типу, но по весу тяготеющих к новгородской весовой норме. Найден в ноябре 2019 года в Тульской области.

Еще одна интересная находка - небольшой комплекс, вероятно, представляющий собой потерянный кошелек. Он состоял из 4 серебряных новгородских денег 1420-1447 годов, двух поддельных монет и одной денги Великого князя Московского Василия I. Найден осенью 2020 года в Новгородской области

- Клады существенно пополнят нумизматическое собрание музея, - подчеркнули в пресс-службе. - Так, до сих пор в Новгородском музее полностью отсутствовали клады серебряных слитков, хотя отдельные экземпляры имелись в коллекции. Два кладовых комплекса XV - начала XVI веков дают дополнительные сведения о денежном обращении Северо-Запада России в этот период, равно как и клады XVI - начала XVII веков, один из которых найден в Новгородских землях.

Справка "РГ"

Известие о введении в обращение новгородской серебряной "денги", помещенное в летописи под 1420 годом, является наиболее ранним свидетельством реформирования монетного хозяйства в отечественных письменных источниках. С этого времени - и вплоть до середины XVII века - Великий Новгород оставался одним из крупнейших центров денежного производства средневековой Руси.

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