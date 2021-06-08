Президент АвтоВАЗа взял новую Lada Vesta под личный контроль

Корпоративный Viber-канал АвтоВАЗа "На заводе" сообщил о том, что ижевскую площадку, на которой выпускаются автомобили семейства Lada Vesta, посетил Николя Мор, заступивший на пост президента компании 1 июня 2021 года.

В рамках визита на "Lada Ижевск" Николя Мор осмотрел мощности завода: производства сварки, окраски, сборки, производство пластмассовых изделий, прессовое. Отмечается, что президент АвтоВАЗа принял участие в нескольких совещаниях, "основной темой которых стали новые перспективные проекты".

Логично предположить, что основным проектом для "Lada Ижевск" является новая Vesta, запланированная к выходу на 2022 год, и связанная с этим подготовка к производству.

Судя по "шпионским" фото, компании придётся изменить несколько кузовных штампов, а также пересмотреть работу некоторых участков конвейера в связи с более богатым опциональным оснащением модели. Пока качество прототипов начальство АвтоВАЗа не устраивает.