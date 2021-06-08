Первый "квантовый звонок" состоялся между Москвой и Петербургом

Первый сеанс видеоконференцсвязи по магистральному квантовому защищенному каналу между Москвой и Санкт-Петербургом состоялся во вторник, 8 июня. Линию запустил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Участники "квантового звонка" обсудили возможности применения технологии квантовых коммуникаций. На встрече было продемонстрировано отечественное оборудование квантовых коммуникаций, а также работа системы мониторинга квантовой сети, сообщили в аппарате вице-премьера.

Чернышенко напомнил, что дорожная карта по квантовым коммуникациям была подписана только в августе прошлого года, но уже сейчас есть конкретный результат - квантовая сеть. "На эту технологию большой спрос и со стороны государственных органов, и, что важно, со стороны бизнеса. В процесс организации квантовой сети было вовлечено большое количество партнеров - от малых инновационных и научных институтов до больших корпораций. В Год науки и технологий это большое достижение наших ученых", - сказал вице-премьер.

Строительство квантовой сети между российскими столицами завершено в апреле 2021 года. Это первая в России и самая крупная в Европе квантовая линия связи. Ее протяженность превышает 700 км. До 2024 года будет запущено 7 тысяч километров квантовых сетей, продолжение реализации проекта обеспечено финансированием, заявил Чернышенко.