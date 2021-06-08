Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил поддержку российскому проекту "Прорыв"

"Создание и успешная демонстрация реактора на быстрых нейтронах в полностью закрытом топливном цикле уменьшит количество ядерных отходов, требующих долгосрочного захоронения, - отметил глава МАГАТЭ. - А на сам проект интересно посмотреть еще по одной причине: он автономный. Реактор на быстрых нейтронах на одной площадке со всеми предприятиями ядерного топливного цикла избавит от необходимости транспортировать радиоактивные материалы на большие расстояния".

Напомним: о российском инновационном проекте под названием "Прорыв" с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем много говорили и со всех сторон обсуждали его на российских и международных научно-технических форумах. И наконец пришел день, чтобы дать старт уже практическому сооружению ключевого объекта новой технологической платформы ядерной энергетики.

"Я с нетерпением жду, когда эксперты, прямо связанные с этим проектом, прибудут в Вену, чтобы поделиться своими опытом и открытиями, - сказал Рафаэль Гросси. - Россия один из лидеров в области гражданских атомных технологий и ценный член МАГАТЭ. У нас крепкое и взаимовыгодное партнерство с "Росатомом", с которым международное агентство взаимодействует по многим направлениям - от разработки ядерных технологий до обучения персонала и управления интеллектуальными ресурсами".

Вместе с главой МАГАТЭ участников знакового мероприятия в Северске приветствовали известные эксперты в области атомной энергетики и устойчивого развития из Австрии, Венгрии, Италии, Китая, Южной Кореи, Японии и других стран.

О подробностях - в ближайших номерах "РГ".