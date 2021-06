Кэри Маллиган сыграет одну из главных хулительниц Харви Вайнштейна

36-летняя английская актриса Кэри Маллиган подписалась на новый обличающий проект с премиальными перспективами. Напомним: только недавно девушка сыграла главную роль в заласканной всеми доступными способами драме "Девушка, подающая надежды", ненавистнической киношке с рюшами и навязчивым месседжем "все мужики - прикрывающие друг друга насильники, подонки и абьюзеры". Проект, которым занималась чисто женская авторская команда, был встречен восторженным рёвом, стяжал сонм премий и абсолютно несусветное количество номинаций.

Кэрри на это сладко улыбается и готова расширить пойманную тематику еще дальше вглубь. Как передает The Guardian, речь идет теперь про киноадаптацию бестселлера журналисток The New York Times Меган Туи и Джоди Кантор "Она сказала: Раскрывая историю сексуальных домогательств, которая помогла разжечь движение" (She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement).

Это будет история репортерш, начавших сноровисто копать под Харви Вайнштейна. Причем, как мы знаем, с совершеннейшим триумфом: движение #MeToo, волна из сотен разоблачений "сексуальных хищников" от шоу-индустрии, паника и метания, серия крахов карьер и, в конце-то концов, почти четверть века тюремного заключения для старого больного Харви - некогда одного из самых влиятельных людей в кино.

Молодцы, словом, постарались от души: "знаменитое разоблачение, способствующее свержению киномагната", "гимн олдскульным журналистским расследованиям" (согласно рецензии на книгу от того же The Guardian). За свои труды женщины получили Пулитцеровскую премию - "журналистский "Оскар".

Мэллиган сыграет в предстоящей картине Туи; тогда как Зои Казан ("Монстры существуют", "Двойка", "Баллада Бастера Скраггса") - Кантор. Обе актрисы, к слову, ранее сыграли в бродвейском постановке чеховской "Чайки".

Постановщиком выступит лауреат премии "Эмми" Мария Шрадер (сериал "Неортодоксальная"). Сценарием займется британская драматург Ребекка Ленкевич ("Ида").

Дата премьеры пока не обозначалась. По остальному касту сведений нет. Напряженно ждем назначения на роль Вайнштейна (хорошо бы Спейси, конечно).