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09.06.2021 15:03
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Travel добралась до еще одной европейской страны

Текст: Валерий Карташов

Первой европейской страной, в которую начали поставлять Lada Niva Travel, стала Германия. Позже российский внедорожник появился и в Чехии. Импортом модели занимаются частные фирмы.

Фото: www.invite.viber.com
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Теперь Niva Travel добралась до Словакии. Канал на Youtube Autoprofit Group опубликовал соответствующий ролик. В видео демонстрируют три экземпляра Niva Travel. Нам показывают экстерьер, интерьер, подкапотное пространство и багажное отделение внедорожника.

Известно, что автомобили привезли в город Жилина дилеру Lada Zilina. Модель для словацких покупателей стоит от 16 590 евро (примерно 1 471 000 рублей). Самый дорогой вариант с пакетом Off-Road предлагается за 18 990 евро (около 1 670 000 рублей). Машина имеет мотор экологического стандарта "Евро-6".

К слову, в России цены на Niva Travel начинаются с 779 900 рублей и заканчиваются на отметке 941 900 рублей. Внедорожник оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем (80 л. с.), 5-ступенчатой "механикой", постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

В Словакии также доступны следующие Lada: Niva Legend, Vesta, Granta, Xray. Ранее в этой стране появилась Niva Legend в версии Bronto.

Напомним, в 2019 году АвтоВАЗ заявлял о намерении постепенно сократить до нуля поставки автомобилей Lada в Европейский союз из-за ужесточения экологических требований. Одной из причин является и новая маркетинговая политика Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. При этом в 2024 году выйдет Lada Niva нового поколения. Кроссовер должен стать глобальной моделью Lada.

#Lada