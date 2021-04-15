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15.04.2021 13:03
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Bronto с новым салоном появилась в Словакии раньше, чем в России

Текст: Валерий Карташов

В начале 2020 года АвтоВАЗ вывел на российский авторынок обновлённую Lada Niva Legend (ранее Lada 4x4) с новым интерьером. В ноябре того же года аналогичные изменения получили и коммерческие версии модели. Без модернизации остался лишь экстремальный вариант Bronto.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Теперь канал на Youtube Autoprofit Group опубликовал видео, в котором демонстрируют три экземпляра Niva Legend Bronto с новым салоном. Но данные внедорожники привезли в словацкий город Жилина дилеру Lada Zilina. В России такая Niva Legend пока не продается.

Niva Legend с приставкой Bronto отличает "грязевая" резина, расширители арок, увеличенный клиренс, рейлинги на крыше, самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы винтового типа, усиленные задний мост и пружины, другие амортизаторы с увеличенными ходами.

Отметим, что Niva Legend Bronto для Словакии представлена в упрощённом виде. В полный пакет доработок Bronto входит также защитный обвес и оригинальная решётка радиатора.

Автомобиль оснащается 83-сильным "атмосферником" объёмом 1,7 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач с передаточным числом главной пары 4.1.

В России самая дорогая модификация обновлённой Niva Legend должна была появиться в середине прошлого года. Выход затянулся из-за пандемии коронавируса. АвтоВАЗ планирует возобновить выпуск Bronto. Точные сроки пока неизвестны.

Разница в цене между стандартной Niva Legend и экстремальной версии составляла 140 000 - 160 000 рублей в зависимости от комплектации. Сегодня трёхдверная Niva Legend стоит от 607 900 до 692 900 рублей.

#Lada