Причиной пожара в Рязанской области могло стать возгорание аппарата ИВЛ

Для помощи пострадавшим в результате пожара в больнице им. Н.А. Семашко в Рязань направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

Отмечается, что министр здравоохранения Михаил Мурашко взял ситуацию под личный контроль.

Возгорание произошло в ночь с 8 на 9 июня в реанимации инфекционного отделения. Сообщение о нем поступило в 03:36. В настоящее время известно об одиннадцати пострадавших и трех погибших: это пациенты больницы в возрасте 63, 68 и 72 лет. В городские медицинские организации госпитализированы восемь человек, один из которых в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших две медсестры, которые пытались потушить пожар своими силами и спасали пациентов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире телеканала Россия 24 сообщил, что предположительно причиной пожара могло стать возгорание аппарата ИВЛ. Оборудование было нероссийского производства. По словам Любимова, в палате в это время находился один пациент и медсестра. Пожарная сигнализация сработала моментально.

Он также уточнил, что всего во время пожара из больницы было эвакуировано 36 человек, в том числе - 10 человек медперсонала.

Сейчас на месте пожара работают следователи, которым предстоит установить точные причины произошедшего. Также сегодня там будет работать комиссия Росздравнадзора.

Также стало известно, что семьям погибших окажут помощь в размере 1 млн рублей.