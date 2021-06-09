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09.06.2021 10:34
Рубрика: Коммерческий транспорт

Власти Москвы снова отложили пропускную систему для малых грузовиков

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Новые правила въезда в Москву для грузовиков массой более 3,5 тонны будут введены с 1 июля. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта. Таким образом, дата снова перенесена: ранее анонсировалось, что правила вступят в силу с 15 июня.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Напомним, что новые правила призваны урегулировать грузовой транзит.

По МКАД и городским улицам, по мысли разработчиков, должны ездить только те грузовики, которые доставляют товары в столицу. Транзит же предполагается пустить по ЦКАД и "бетонкам".

Чтобы все перевозчики успели оформить пропуска, ввод новых правил перенесли. Кроме того, с 1 июля будет введен переходный период: на данном этапе необходимо оформить только пропуск, а зарегистрироваться в транспортной навигационной системе РНИС можно до конца декабря.