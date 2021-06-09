Сбербанк заявил о появлении "терпеливых" телефонных мошенников

Телефонные мошенники стали разрабатывать более длительные схемы обмана россиян: иногда преступники могут "работать" с жертвой несколько недель. Об этом РИА Новости сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей", - пояснил представитель банка.

В качестве примера Кузнецов привел схему с "трудоустройством", когда "рекрутер" может общаться с потенциальной жертвой несколько дней. В некоторых случаях даже проходит видеоконференция, которая призвана убедить соискателя в трудоустройстве. При этом за время общения с преступником потерпевший сам выдает всю необходимую информацию и себе и своих близких.

"Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог - похищение денежных средств. Вот такое "терпеливое" мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей", - отметил Кузнецов.

Ранее стало известно о запуске платформы для борьбы с мошенничеством, которая получила название "Мошеловка". С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы.

В свою очередь Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.