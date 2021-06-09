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09.06.2021 09:17
Рубрика: Экономика

Сбербанк заявил о появлении "терпеливых" телефонных мошенников

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Телефонные мошенники стали разрабатывать более длительные схемы обмана россиян: иногда преступники могут "работать" с жертвой несколько недель. Об этом РИА Новости сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей", - пояснил представитель банка.

В качестве примера Кузнецов привел схему с "трудоустройством", когда "рекрутер" может общаться с потенциальной жертвой несколько дней. В некоторых случаях даже проходит видеоконференция, которая призвана убедить соискателя в трудоустройстве. При этом за время общения с преступником потерпевший сам выдает всю необходимую информацию и себе и своих близких.

"Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог - похищение денежных средств. Вот такое "терпеливое" мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей", - отметил Кузнецов.

Фото: iStock
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Ранее стало известно о запуске платформы для борьбы с мошенничеством, которая получила название "Мошеловка". С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы.

В свою очередь Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

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