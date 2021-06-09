УАЗ "Патриот" с "автоматом" отправится покорять Кубу

Ульяновский автозавод в соцсетях сообщил о том, что скоро на Кубу отправится партия из 50 автомобилей "Патриот" с "автоматом".

Для Острова Свободы все экземпляры представлены в комплектации "Комфорт". Внедорожник дополнительно оборудовали багажником на крыше, лестницей на пятой двери, мультимедийной системой.

Отмечается, что данная модификация модели успешно прошла программу испытаний на территории республики.

Ранее Министерство туризма Кубы закупило полсотни "Патриотов" с "механикой" в версии "Экспедиция".

Что касается "автоматического" УАЗа, то он оснащается агрегатом Punch Powerglide 6L50 и 2,7-литровым бензиновым мотором ЗМЗ-Про мощностью 150 л. с. В России "Патриот" с 6-ступенчатой АКП и в комплектации "Комфорт" стоит 1 270 000 рублей.

Отметим, УАЗ экспортирует свою продукцию в страны СНГ и ЕС, а также в Азию, Ближний Восток, Южную Америку.

Кстати говоря, УАЗ "Патриот" должен появиться и на североамериканском авторынке. Тем временем в Иране начались "живые" продажи УАЗа "Пикап".