Глава ГИБДД предложил сделать техосмотр автомобилей добровольным

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного. Соответствующие предложения о правках в действующее законодательство МВД уже подготовило.

Об этом сообщает РИА Новости. Поправки могут внести в ФЗ 170 "О техническом осмотре" и ФЗ 196 "О безопасности дорожного движения".

По мнению Михаила Черникова, добросовестные автовладельцы заинтересованы в исправности своих транспортных средств. Если изменения в законодательство будут приняты, то это коснется лишь личных автомобилей граждан, а не тех, что задействованы в перевозках, включая такси, грузовики, автобусы, автомобили юридических лиц.

Разрабатываемый механизм позволит сотрудникам ГИБДД сосредоточиться на процедурах техосмотра для этой категории транспортных средств. Это важно потому, что технические неисправности являются частой причиной ДТП при оказании услуг по перевозке.

В то же время отдельные автовладельцы ради собственной безопасности и комфорта и так заинтересованы в информации о состоянии своей машины. Регулярный техосмотр многие водители оплачивают сегодня лишь ради получения полиса ОСАГО, при этом реальную диагностику авто не проводят.

Михаил Черников полагает, что добровольность техосмотра позволит автовладельцам в более комфортных условиях вдумчиво оценить техническое состояние своего автомобиля, что в свою очередь сократит число неисправных машин и, как следствие, количество аварий на дорогах.

Напомним, с 22 августа полис ОСАГО можно будет оформить без диагностической карты. Соответствующие поправки в законодательство депутаты Госдумы приняли во втором чтении: третье назначено на 15 июня. Таким образом одновременно упрощается жизнь автовладельцев и страховых компаний и обеспечивается доступность полиса для всех желающих.

Ранее глава ГИБДД высказал свою позицию по поводу снижения лимита скорости до 30 км/ч. Михаил Черников подчеркнул, что МВД категорически против этих поправок, а также против снижения администрируемого порога для наложения штрафов с 20 до 10 км/ч.