Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут на один-два месяца остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Беларуси.

"У России и Беларуси мы закупаем 70% топлива, - цитирует Арестовича РИА Новости. - Если государство заботится о собственной экономике, народе и перспективах, то должно взять и провести ревизию всех отношений, которые существуют, и оставить те, без которых утратится боеспособность Украины".

С приходом к власти Владимира Зеленского надежды на улучшение отношений России и Украины не оправдались. Об этом ранее заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, даже по ключевому вопросу урегулирования в Донбассе позиция Украины стала жестче, имели место попытки переписать Минские соглашения.

Комментируя отношения двух стран Дмитрий Песков отметил, что Украину направляют в сторону ненависти к России, принимаемые Киевом решения носят антироссийский характер. И не Россия - первоисточник фобий и санкций, она лишь на это реагирует и при этом остается открытой для нормализации отношений, акцентировал пресс-секретарь президента России.