Путин о словах Зеленского о транзите газа: Россия не обязана всех кормить

Украина сама виновата в том, что за транзит газа получает 1,5 млрд долларов, а могла бы получат 3-4 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он назвал условия увеличения транзита.

Ведущий форума процитировал президента Украины Владимира Зеленского: тот сказал, что на украинскую армию не будет денег без транзита газа через Украину.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить что ли?", - отреагировал Путин.

Комментируя тему значимости для Украины транзита, он напомнил, что у РФ есть контракт с ней по поводу прокачки газа. "В течение ближайших пяти лет будем прокачивать до 40 млрд кубометров в год. В лучшие годы могли прокачивать до двухсот, - констатировал президент. - Вот мы в Европу в 2018 году поставили свыше 200 миллиардов кубических метров… Были бы нормальные отношения, значительную часть прокачивали бы через Украину".

Российский лидер подчеркнул, что Украина сама виновата в том, что за транзит газа имеет меньше, чем могла бы. "Они сейчас получают от нас за транзит 1,5 миллиарда долларов, получали бы три, четыре, пять, сами своими руками все сломали", - сказал он.

Путин напомнил о скандалах с поставками, о том, что Киев блокировал транзит.

"Дело в рисках, а не в армии Украины", - констатировал он. Ведь монопольная позиция позволяла диктовать Киеву цены как на сам российский газ, так и на его транзит.

Однако поставки в Европу будут расти, ведь экономика восстанавливается, напомнил Путин. "Есть возможность загрузить ГТС Украины, - отметил он. - Мы готовы, мы хотим этого, но нужна добрая воля со стороны украинских партнеров. И не для того, чтобы армию содержать и нацеливать ее на решение силовым способом проблем Донбасса. А для того, чтобы экономику поднимать, с людьми работать".