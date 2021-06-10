Редкое кольцеобразное затмение Солнца сняли на видео из космоса

Сегодня произошло кольцеобразное #затмение Солнца ☀️



Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники #МетеорМ и #АрктикаМ смогли запечатлеть это астрономическое явление с орбиты pic.twitter.com/AOsh4bOT1C — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 10, 2021

Россияне смогли увидеть редкое астрономическое явление. Речь идет о кольцеобразном затмение Солнца, которое лучше всего можно было наблюдать в Якутии и на Чукотке. Такое зрелище стало доступно для россиян впервые за полвека.

Между тем, как сообщает Роскосмос, российские спутники МетеорМ и АрктикаМ сняли астрономическое явление с орбиты. Видео уже выложено в Twitter госкорпорации.

Также сообщается, что частные фазы затмения могли увидеть москвичи. Над столицей Луна закрыла солнечный диск на 16 процентов. Также можно было частично наблюдать затмение в других российских регионах.

В следующий раз такое зрелище можно будет увидеть только через девять лет.

"Следующее затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 г. и 11 июня 2048 года - в Москве", - сообщили в Роскосмосе.