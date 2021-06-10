Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Редкое кольцеобразное затмение Солнца сняли на видео из космоса

10.06.2021 / 20:45

Россияне смогли увидеть редкое астрономическое явление. Речь идет о кольцеобразном затмение Солнца, которое лучше всего можно было наблюдать в Якутии и на Чукотке. Такое зрелище стало доступно для россиян впервые за полвека.

Фото: iStock
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Между тем, как сообщает Роскосмос, российские спутники МетеорМ и АрктикаМ сняли астрономическое явление с орбиты. Видео уже выложено в Twitter госкорпорации.

Также сообщается, что частные фазы затмения могли увидеть москвичи. Над столицей Луна закрыла солнечный диск на 16 процентов. Также можно было частично наблюдать затмение в других российских регионах.

В следующий раз такое зрелище можно будет увидеть только через девять лет.

"Следующее затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 г. и 11 июня 2048 года - в Москве", - сообщили в Роскосмосе.

Поделиться
Фото: Иван Вагнер / Роскомос
#Наука ПРО #Просто космос

Рогозин: Российская орбитальная станция сможет находиться на орбите вечно

Фото: Олег Урусов/ РИА Новости
#Просто космос

Отработавший ресурс спутник "Глонасс" ввели в строй после техобслуживания

Фото: Panikovskij / wikipedia
#Просто космос

Неизвестные проникли на неиспользуемый объект Байконура

Фото: AP Photo/Sergei Remezov
#Просто космос

Летчик-космонавт Романенко рассказал, что даст эксперимент с почвой в открытом космосе

Фото: NASA/wikimedia.org
#Наука ПРО #Просто космос

Российские космонавты впервые в мире вынесут наружу МКС почву с микробами