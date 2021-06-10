Власти Сочи помогут семьям погибших судебных приставов

Глава Сочи Алексей Копайгородский обещал помочь семьям двух судебных приставов, погибших накануне при исполнении служебного долга.

"Мы обязательно окажем помощь и всяческую поддержку семьям приставов, погибшим при исполнении служебных обязанностей, - написал он своем Telegram-канале. - Эти ребята - настоящие герои. Приношу свои соболезнования всем их родным, близким и коллегам. Весь город скорбит вместе с вами".

Как ранее сообщила "РГ", председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства судебных приставов.

Напомним, в среду житель улицы Просвещения Адлерского района 60-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья двух судебных приставов. Альберт Агозян и Андроник Мативосян, которым было 30 и 31 год, погибли на месте.