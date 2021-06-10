В Лесном объявлен траур по погибшим в ДТП работникам комбината

В городе Лесном 11 июня объявлен Днем траура по погибшим в автокатастрофе работникам комбината "Электрохимприбор". "Будут приспущены флаги, все запланированные праздничные мероприятия до 13 июня отменены. В 9 часов 11 июня прозвучит сирена в память о погибших", - сообщается на сайте градообразующего предприятия.

Сегодня утром рейсовый ПАЗ, у которого, по предварительным данным, отказали тормоза, врезался в идущих на смену людей. Погибли трое женщин и трое мужчин, ранены девять человек (из них трое находятся сейчас в тяжелом состоянии).

"Росатом" пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших сотрудников комбината, который входит в структуру госкорпорации. Помимо материальной поддержки работодатель возьмет на себя расходы, связанные с траурными мероприятиями.

Обстоятельства трагедии расследуются в рамках уголовного дела.