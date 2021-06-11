В России стартует акция "Наука рядом"

11 июня по всей стране в рамках Года науки и технологий стартовала акция "Наука рядом". В программе мероприятий - лекции, а также запуск рекламной кампании о современных достижениях российских ученых.

Уже сегодня ученые запускают лекции для школьников. Ребят ждут экскурсии по лабораториям ведущих университетов и научных центров страны. Свои двери откроют МГУ им. Ломоносова, НИЦ "Курчатовский Институт", Объединённый институт ядерных исследований в Дубне, Институт прикладной физики в Нижнем Новгороде, Крымский и Балтийский федеральные университеты, Университет ИТМО, Ботнический сад Белгородского госуниверситета, Тюменский государственный университет и многие другие площадки. Молодые исследователи расскажут о своих изобретениях, а также вспомнят своих учителей и известных российских ученых. В акции задействовано более 50 площадок и свыше 100 лекторов.

Школьники, в частности, смогут увидеть площадку сооружения первого российского адронного коллайдера NICA, реакторную установку по наработке изотопной продукции для ядерной медицины, посетить комплекс синхротронно-нейтронных исследований, познакомиться с технологией производства ракетоносителей "Протон-М"

А с завтрашнего дня в городах-миллионниках и наукоградах появятся билборды с фотографиями молодых ученых, работающих в НИИ этих городов. Увидеть свой портрет и описание своего проекта по дороге на работу смогут исследователи в Томске, Орле, Оренбурге, Казани, а также наукоградах Кольцово (Новосибирская область), Королёв и Реутов. Всего участниками акции станут более 150 ученых из 56 регионов страны.

Акция "Наука рядом" входит в план мероприятий Года науки и технологий в России. Ее цель - рассказать широкой аудитории о молодых ученых и их инновационных разработках, получившими признание в России и за рубежом.

Организаторы - АНО "Национальные приоритеты", Российское Общество "Знание", Всероссийский фестиваль науки "Наука 0+", АНО "Большая перемена" и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию.