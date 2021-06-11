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11.06.2021 08:01
Рубрика: Легковые авто

Новый виток дизельгейта: в суд вызывают Peugeot

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Peugeot. Фото: Пресс-служба Peugeot.
Фото: Пресс-служба Peugeot.

В скандал по несоответствию уровня выбросов втянуты уже многие компании: для Volkswagen всё вот-вот разрешится и все вопросы будут урегулированы, а для кого-то дизельгейт только-только начинается. Например, для Peugeot.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Renault обвинили в махинациях с дизельными двигателями

Компанию обвиняют в занижении показателей выбросов автомобилей с дизельными двигателями "Евро-5", проданных во Франции в период с 2009 по 2015 годы. В самой компании, как пишет Caradisiac, с обвинениями, разумеется не согласны и рассчитывают на полный доступ к материалам расследования, то есть на прозрачность процедур.

В официальном сообщении Stellantis говорится о том, что концерн нисколько не сомневается в том, что системы контроля норм выбросов дочерних брендов (PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles) соответствуют требованиям, действовавшим в указанные годы, и продолжают соответствовать нынешнему законодательству.

Так или иначе, но Peugeot должна сейчас внести залог 10 миллионов евро, два из которых - затраты на представление компании в суде, а остальные - предназначены для выплаты штрафов и компенсации клиентам в случае, если вина автопроизводителя будет доказана.

В ближайшее время обвинения в махинациях с выбросами будут направлены также в адрес Citroen и Fiat.

#Peugeot