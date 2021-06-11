В ЗАТО Лесном объявили траур по шести погибшим в ДТП

Сегодня в ЗАТО Лесном Свердловской области, в 9 часов утра, тревожно провоют сирены в память о сотрудниках комбината "Электрохимприбор", которые погибли вчера. До 13 июня отменены все развлекательные мероприятия, в том числе празднование Дня города.

- Без комбината не было бы Лесного, большая часть людей работает именно там - это сердце города, - говорит жительница этого закрытого городка, - все оплакивают людей. Город скорбит и одновременно негодует.

Трагедия произошла в четверг утром, когда работники комбината шли на утреннюю смену - начинается она в 7.45. В это время по своему маршруту двигался рейсовый "ПАЗ" N 4, на котором до работы добираются и сотрудники предприятия.

- В салоне находилось около 30 человек, - рассказал пресс-секретарь УМВД по Свердловской области Валерия Горелых. - У автобуса отказали тормоза. Когда водитель понял это, то стал сигналить другим участникам движения, чтобы они освободили путь.

Дорога к заводской площадке идет с довольно крутой горки. Водитель не смог ни остановить машину, ни свернуть в сторону: автобус врезался в ворота предприятия, тяжелые двери упали, прижав собой несколько человек, а другие получили травмы, попав под колеса автобуса. Шесть человек погибли, девять были травмированы, в том числе очень тяжело. На место аварии направили три вертолета. В течение дня они доставили в больницу N 23 Екатеринбурга пять пациентов. Четверо получили помощь на месте и от госпитализации отказались.

Весть о страшной трагедии быстро охватила город. Скорбь смешалась с негодованием. "Месяца не прошло после происшествия с "четверкой", - негодует в соцсетях жительница Лесного, - Тогда водитель съехал в кювет потому, что ему стало плохо, пострадали несколько человек, малоприятное ДТП, а тут столько смертей, столько горя!" Жители ЗАТО негативно отзываются о перевозчике: "Автобусы не выдерживают график, ломаются и сходят с линии..."

Автобусы маршрута, которым следовал разбившийся "ПАЗ", принадлежат "Нижнетуринскому АТП". Корреспондент "РГ" связалась с ООО "Нижнетуринское АТП". Заместитель директора по эксплуатации и безопасности дорожного движения отказался комментировать случившееся. Другой сотрудник сказала: "Водитель - нормальный, был трезвым!"

По информации УМВД области, за плечами водителя больше 30 лет стажа. Мужчина трижды привлекался к административной ответственности за незначительные нарушения ПДД, но серьезных недостатков в работе за ним не замечалось. И, да, не был пьян. Все обстоятельства гибели людей предстоит выяснить сотрудникам следственного комитета.

Комбинат "Электрохимприбор" входит в корпорацию "Росатом". Руководство холдинга выразило соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Директор департамента коммуникаций Андрей Черемисинов заявил, что "Росатом" окажет финансовую помощь семьям людей и оплатит похороны.

Между тем жители Лесного требуют от администрации города срочно навести порядок в работе общественного транспорта: "Почему такое равнодушие к безопасности людей?"