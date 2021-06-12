Указ губернатора Иркутской области от 12 июня 2021 года № 163-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 10 июня 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленные указом, дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Общественным объединениям, структурам территориального общественного самоуправления, трудовым коллективам, органам управления юридическими лицами, собраниям собственников недвижимого имущества, органам (организациям), наделенным публичными полномочиями на территории муниципальных образований, иным объединениям граждан воздержаться от проведения мероприятий с очным участием граждан в период с 12 июня 2021 года по 9 июля 2021 года.";

2) в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленный указом, внести следующие изменения:

подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"5) предоставление услуг в области исполнительских искусств (код ОКВЭД 2: 90.01), услуг концертных залов, театров, включая услуги билетных касс (код ОКВЭД 2: 90.04.10.1 10). услуг музеев (код ОКВЭД 2: 91.02), услуг ботанических садов, зоопарков (код ОКВЭД 2: 91.04.1);";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. 11риостановнть на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее -хозяйствующие субъекты), предоставляющих услуги в области творчества, искусства и развлечений (код ОКВЭД 2: 90), за исключением деятельности, которая ограничена в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Перечня, предоставляющих услуги в области развлечений и отдыха (код ОКВЭД 2: 93.2);";

абзацы третий и четвертый пункта 11 признать утратившими силу;

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, допускается проведение спортивных и физкультурных соревнований в открытых и закрытых объектах спорта при условии отсутствия зрителей.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также па "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







