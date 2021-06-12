Путин заявил, что Байден радикально отличается от Трампа

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News заявил, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа.

"Байден радикально отличается от своего предшественника, потому что он - карьерный политик. Байден провел практически всю свою взрослую жизнь в политике", - пояснения российского лидера приводит РИА Новости.

Сравнивая Байдена с его предшественником Дональдом Трампом, Путин отметил, что он совершенно другой человек, в этом есть и преимущества, и недостатки. Российский президент выразил надежду, что действующий лидер США не будет принимать каких-либо импульсивных действий. Полную версию разговора с Владимиром Путиным NBC News покажет в понедельник, 14 июня.

Напомним, 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в швейцарской Женеве. Саммит проведут на знаменитой вилле Ла Гранж. Она была построена чуть ниже римских руин на склоне холма в XVIII веке.

В центре внимания глав государств будут вопросы двусторонних отношений. Ранее президент России отметил необходимость найти пути их урегулирования, поскольку "сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне".