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12.06.2021 16:21
Рубрика: Общество

В честь Дня России над Переславлем пролетели "Стрижи"

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В Переславле-Залесском празднуют День России и 800-летие Александра Невского.

По информации правительства Ярославской области, гостями праздника, который широко отмечается благодаря нацпроекту "Культура", стали представители Министерства обороны РФ, Минпросвещения, Минкультуры, Фонда апостола Андрея Первозванного, патриархии и Ярославской митрополии Русской православной церкви.

Фото: youtube/ Roscosmos Media
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Выступая перед горожанами и гостями, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев сказал, что Александр Невский именно тот человек, которого несколько лет назад вся страна выбрала именем России, и это один из самых главных символов ее независимости, самостоятельности, мудрости и справедливости.

- Мы всегда обращались к имени, к заветам, к памяти великого князя в самые трудные моменты нашей истории и очень приятно, что на его родине сегодня собралось столько любителей и почитателей нашего соотечественника. Именно из Переславля пошел род Александра Невского, потомки которого и стали основателями великого Московского государства, которое впоследствии стало Российской империей, Советским союзом, а сейчас является Россией.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов напомнил, что князь был крещен в Спасо-Преображенском соборе, который сохранился до наших дней.

- Восемь веков назад по этой земле Александр делал свои первые шаги как великий полководец и дипломат, - подчеркнул глава региона.

От Спасо-Преображенского собора паломники прошли крестным ходом до Свято-Никольского женского монастыря, куда днем был доставлен ковчег с мощами благоверного князя Александра Невского. На Народной площади Переславля 800 участников сводного хора исполнили гимн России. А в небе в это время, к всеобщему восторгу горожан, выполняла фигуры высшего пилотажа авиационная группа "Стрижи".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Кроме того, переславцы побывали на концерте Государственной академической хоровой капеллы имени Александра Юрлова и поучаствовали в трех фестивалях - народного творчества, мороженого и фестивале "Традиции русского воинства" с участием клубов исторической реконструкции.

Ценителей эксклюзивных вещичек порадовала ярмарка ремесленников "Яркрафт", а потенциальных туристов - презентация туристических маршрутов к 800-летию Александра Невского от центра развития туризма "Ярославия". А знатокам и любителям истории настоящий подарок сделал Переславский музей-заповедник, где открылась экспозиция "Переславль-Залесский - родина Александра Невского": здесь можно увидеть, например, гробницу князя Ивана, внука Александра Невского, а также археологические находки из культурного слоя города XII - XVII веков.

Праздник в Переславле-Залесском завершится концертом творческих коллективов региона, заслуженного артиста России Дениса Майданова и, конечно, фейерверком.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область 12 июня - День России

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