В честь Дня России над Переславлем пролетели "Стрижи"

По информации правительства Ярославской области, гостями праздника, который широко отмечается благодаря нацпроекту "Культура", стали представители Министерства обороны РФ, Минпросвещения, Минкультуры, Фонда апостола Андрея Первозванного, патриархии и Ярославской митрополии Русской православной церкви.

Выступая перед горожанами и гостями, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев сказал, что Александр Невский именно тот человек, которого несколько лет назад вся страна выбрала именем России, и это один из самых главных символов ее независимости, самостоятельности, мудрости и справедливости.

- Мы всегда обращались к имени, к заветам, к памяти великого князя в самые трудные моменты нашей истории и очень приятно, что на его родине сегодня собралось столько любителей и почитателей нашего соотечественника. Именно из Переславля пошел род Александра Невского, потомки которого и стали основателями великого Московского государства, которое впоследствии стало Российской империей, Советским союзом, а сейчас является Россией.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов напомнил, что князь был крещен в Спасо-Преображенском соборе, который сохранился до наших дней.

- Восемь веков назад по этой земле Александр делал свои первые шаги как великий полководец и дипломат, - подчеркнул глава региона.

От Спасо-Преображенского собора паломники прошли крестным ходом до Свято-Никольского женского монастыря, куда днем был доставлен ковчег с мощами благоверного князя Александра Невского. На Народной площади Переславля 800 участников сводного хора исполнили гимн России. А в небе в это время, к всеобщему восторгу горожан, выполняла фигуры высшего пилотажа авиационная группа "Стрижи".

Кроме того, переславцы побывали на концерте Государственной академической хоровой капеллы имени Александра Юрлова и поучаствовали в трех фестивалях - народного творчества, мороженого и фестивале "Традиции русского воинства" с участием клубов исторической реконструкции.

Ценителей эксклюзивных вещичек порадовала ярмарка ремесленников "Яркрафт", а потенциальных туристов - презентация туристических маршрутов к 800-летию Александра Невского от центра развития туризма "Ярославия". А знатокам и любителям истории настоящий подарок сделал Переславский музей-заповедник, где открылась экспозиция "Переславль-Залесский - родина Александра Невского": здесь можно увидеть, например, гробницу князя Ивана, внука Александра Невского, а также археологические находки из культурного слоя города XII - XVII веков.

Праздник в Переславле-Залесском завершится концертом творческих коллективов региона, заслуженного артиста России Дениса Майданова и, конечно, фейерверком.