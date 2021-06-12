В Ярославле ученые, представители сфер культуры и образования обсудили мир Александра Невского в современном мире.

По словам статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, проходящие в Ярославской области мероприятия, посвященные 800-летию выдающегося государственного деятеля, полководца и дипломата, - "высшая точка" двухлетнего марафона выставочных, научных, просветительских мероприятий, которые Министерство культуры проводило вместе с РПЦ, Фондом Андрея Первозванного, патриаршим советом по культуре, научной общественностью и музейным сообществом.

- Не случайно мы завершаем этот марафон здесь, на Ярославской земле - родине великого князя, - отметила Алла Манилова.

Кстати, город Переславль-Залесский, где родился князь Александр Ярославич, наряду с Александро-Невской лаврой в Санкт-Петербурге, по мнению замминистра культуры, "является мощным и убедительным примером исторического моста в пять веков" между Александром Невским и Петром Первым, 350-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2022 году.

- Петр Великий шел во многом тем же путем, ступал по тем же землям, завоевывая победы во имя России, что и Александр Невский, который был для Петра жизненным примером, о чем свидетельствует его решение о переносе мощей святого благоверного князя в Санкт-Петербург, - пояснила Алла Манилова.

С чрезвычайно трепетным отношением историка Василия Татищева (1686 - 1750) к памяти Петра Великого современные ученые, к слову, связывают и установление им даты рождения Александра Невского - 30 мая 1220 года, которая никем не оспаривалась до 1986 года.

- В 1986 году была опубликована статья московского историка Владимира Кучкина, в которой обосновывался именно 1221 год как дата рождения Александра Ярославича, - рассказал участник ярославского форума, посвященного 800-летию святого благоверного князя, директор Института истории и социальных наук РГПУ имени Герцена Роман Соколов. - Кучкин обратил внимание на то, что дата, знакомая нам с детства - 30 мая 1220 года, не может считаться аутентичной в связи с тем, что она присутствует только в работе Василия Татищева, который очень трепетно относился к памяти Петра Великого, и - случайно или нет - но именно дата рождения Петра Первого, 30 мая, оказалась в тексте Татищева.

Фото: Иван Фадеев

По словам ученого, Кучкин внимательно проанализировал данные летописи, и высказанная им точка зрения была воспринята большинством представителей исторической науки, о чем говорит и Указ президента о праздновании юбилея именно в 2021 году.

Роман Соколов рассказал, что до последнего времени была неизвестна также судьба записки, обнаруженной в раке с мощами Александра Невского в 1922 году. Тогда экспертиза признала подлинность останков, "по крайней мере косвенно", потому что посторонних предметов среди останков не было. Сопровождавшая мощи записка сообщала, что "189 (1681) мая в 20 день собраны сия мощи благовернаго князя Александра после церковнаго горения, тогда бо погореша вси иконы": во Владимире произошел пожар, после которого мощи князя пострадали, но были бережно собраны и вновь помещены в раку. И вот этот важнейший исторический документ - записка из раки - после 1922 года оказался утерян. Он был найдена учеными лишь в самом начале 2021 года в Ленинградском государственном областном архиве в городе Выборге.

- Записка была опубликована. Кроме того, в научный оборот были введены другие документы, связанные со вскрытием мощей Александра Невского, - рассказал директор Института истории РГПУ.

Впрочем, историческая память о святом благоверном князе жива в народе даже вне зависимости от исторических изысканий, признают специалисты. Причем его образ самими людьми конструируется и создается.

- Александр Невский относится к тем явлениям, которые не сводятся к определенной исторической фигуре, когда-то жившему конкретному человеку, - уверен ректор РГПУ имени Герцена, профессор Сергей Богданов. - Такими явлениями становятся люди, имевшие очень высокий индекс коллективного сосуществования с современниками и успевшие стать для них символом какой-то идеи, мечты, надежд и чаяний.

По мнению ученого, сложившийся за столетия образ-символ святого благоверного князя Александра Невского чрезвычайно актуален и для всего современного мира, и для внутреннего мира современного русского человека.

- На протяжении веков русские люди обращались к образу-символу святого князя, находя в нем опору и надежду и обогащая его новыми смыслами, - подытожил профессор Богданов.

В Ярославской области проходят масштабные мероприятия, посвященные 800-летию Александра Невского.

11 июня основной площадкой празднования стал ярославский КЗЦ "Миллениум", где были открыты две уникальные фотовыставки, прошла церемония спецгашения юбилейной открытки и тематический форум.

12 июня главные торжества развернулись в Переславле-Залесском - на родине Александра Невского. В праздничной программе - крестный ход, открытие фотовыставки "Во имя святого князя", подготовленной Санкт-Петербургской митрополией, возложение цветов к памятнику Александру Невскому, флешмоб с участием творческих коллективов, воспитанников патриотических клубов и волонтеров, коллективное (800 человек) исполнение гимна России, концерт Государственной академической хоровой капеллы имени Александра Юрлова, фестиваль народного творчества и выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи".