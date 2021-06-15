Мясников рассказал, как защититься во время новой волны COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы, как защитить себя во время новой волны COVID-19. По его словам, главное условие - вакцинация, использовать можно любой препарат.

"Чем старше человек и чем больше у него хронических заболеваний, тем острее вакцина необходима". - написал специалист в своем Telegram-канале.

Мясников также посоветовал отказаться от определения уровня антител перед вакцинацией. По словам врача, вакцинировать необходимо и переболевших, а к осени потребуется повторная ревакцинация тех, кто получал вакцину зимой-весной.

Кроме того, по словам медика, следует помнить о стандартных профилактических мерах: соблюдении социальной дистанции и ограничении пребывания в закрытых помещениях с большим скоплением людей.

Ранее Мясников спрогнозировал, что следующая волна COVID-19 может прийти в ноябре. "Такова природа коронавируса - протекать волнами, после стабилизации на каком-то уровне", - отметил врач.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что к осени 60% взрослых россиян должны быть привиты от COVID-19. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что к сентябрю в России может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).