Минск: Графические пейзажи возвращают к наследию Пушкина

Более тридцати графических работ "Литературный пейзаж", воплощающих художественный образ пушкинской усадьбы в Михайловском, приглашают ценителей литературного наследия бессмертного классика русской литературы в Национальный художественный музей в Минске.

В крупнейшем хранилище национального и зарубежного искусства Беларуси 18 июня состоится презентация уникальных материалов по иконографии пушкинских мест из фондов историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское", информирует БЕЛТА.

Цель вернисажа, по замыслу его организаторов, - представить зрителю уникальные материалы по иконографии пушкинских мест в работах оригинальной и печатной графики. Посетители смогут мысленно возвратиться к главам романа "Евгений Онегин", стихотворениям "Вновь я посетил…", "Простите, верные дубравы", "Деревня", которые Александр Сергеевич написал в родовом имении.

Кстати, классик белорусской литературы Янка Купала в статье "Любимый поэт" признавался: "Люблю я Пушкина за его красивый, чарующий стих. Люблю за его богатство мыслей, за сюжетность, за понятность его языка всем - от мала до велика… Люблю я Пушкина за его гордость, за сознание человеческого достоинства".

Как известно, "Наше все" был хорошо знаком с жизнью белорусского края. Отправляясь в южную ссылку в мае 1820 года, напоминают его биографы, и возвращаясь из нее в 1824 году, поэт проезжал Полоцк и Витебск, Оршу и Могилёв, Чечерск и Белицу.

По оценке искусствоведов, тематически подобранные графические работы российских авторов стали на этот раз не только иллюстративным материалом к произведениям Александра Сергеевича, но и отражают современную реальность окружающего пейзажа.

Очередной выставочный проект, уточняет агентство, стал продолжением успешного взаимодействия музеев Союзного государства. В Минске уже экспонировалась графика Василия Звонцова "Очарованный чудом" из коллекции Михайловского музея-заповедника А.С. Пушкина. А дальнейшее укрепление партнерских связей, убеждены в минском музее, "поддержит договор о сотрудничестве, который будет подписан в день открытия выставки".