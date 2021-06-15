В Рязани умерла пострадавшая при пожаре в больнице

Новости

Центр Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против "московского" штамма 16:10
Стали известны новые сроки перекрытия Тверской улицы для ремонта 16:05
Участникам ОИ-2020 грозит депортация за нарушение антикоронавирусных правил 16:02
Программа спутниковой группировки "Сфера" в июне будет внесена в кабмин 16:00
Госдума одобрила повышение возраста для приобретения охотничьего оружия до 21 года 15:46
Хуснуллин объяснил, почему жилье подорожало из-за пандемии 15:35
Жирков покинул расположение сборной России 15:35
Врач рассказал, кому грозит "двойной удар" в случае COVID-19 15:24
Захарова отреагировала на слова Зеленского о приглашении Украины в НАТО 15:11
Власти Эстонии к 2035 году прекратят финансирование русских школ в стране 15:11
РФПИ: Против индийского штамма "Спутник V" эффективнее других вакцин 15:05
Заторы в крупных портах Китая парализовали мировую торговлю 15:01
МИД РФ: НАТО не может существовать без "большого противника" 14:44
В ЦБ оценили возможность легализации биткоина в РФ по примеру Сальвадора 14:43
В каких городах России больше всего не рады туристам 14:42
Споры о возможном помиловании каталонских политиков дошли до парламента Испании 14:30
Кравцов пообещал Путину быстро ликвидировать очередь в детские сады 14:17
В кабмин внесена стратегия социально-экономического развития Северного Кавказа 14:15
Цена на нефть Urals впервые за два года поднялась выше $70 за баррель 14:14
Тренер сборной Финляндии: Нам надо воспользоваться слабыми сторонами России 14:04
Путин призвал допустить родителей к контролю качества школьного питания 14:01
В больницу Сочи доставили туристов, раненных при стрельбе в Абхазии 13:59
Госдума приняла во II чтении изменения параметров демпфера для бензина 13:58
Песков: В планах Путина пока нет посещения матчей Евро-2020 13:55
Песков рассказал, что у него высокий титр антител к коронавирусу 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 16:03
Рубрика: Происшествия

В Рязани умерла пострадавшая при пожаре в больнице

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани число жертв пожара в областной клинической больнице им. Семашко выросло до четырех человек: в реанимации скончалась одна из пострадавших пациенток. Причина смерти будет установлена в ходе патологоанатомического исследования, сообщили в пресс-службе минздрава Рязанской области.

Награждены медики, проводившие операцию во время пожара в Благовещенске

По данным министерства, умерла 61-летняя женщина с диагнозом COVID-19. После пожара она была переведена в реанимацию. По информации от 10 июня, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Медсестре, получившей тяжелые травмы, в ожоговом центре при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского в Москве сделана первая операция. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Еще две медсестры, также получившие травмы при пожаре, выписаны из больницы и продолжают лечение в домашних условиях.

Напомним, в рязанской областной клинической больнице им. Семашко в ночь на 8 июня произошел пожар в реанимационном отделении, где находились пациенты с тяжелой формой COVID-19. Три человека в возрасте 68 лет, 63 лет и 72 лет погибли. Восемь пациентов пострадали.

Рязанским управлением СК возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями с отрабатываются несколько версий причин возгорания.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань

Главное сегодня

Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ №15 имени Филатова
Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии
Минобрнауки РФ разрешило вузам Москвы провести сессию удаленно
МВД Абхазии: Стрелявший в россиян неоднократно привлекался к ответственности
В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями