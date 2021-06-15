В Рязани умерла пострадавшая при пожаре в больнице

В Рязани число жертв пожара в областной клинической больнице им. Семашко выросло до четырех человек: в реанимации скончалась одна из пострадавших пациенток. Причина смерти будет установлена в ходе патологоанатомического исследования, сообщили в пресс-службе минздрава Рязанской области.

По данным министерства, умерла 61-летняя женщина с диагнозом COVID-19. После пожара она была переведена в реанимацию. По информации от 10 июня, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Медсестре, получившей тяжелые травмы, в ожоговом центре при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского в Москве сделана первая операция. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Еще две медсестры, также получившие травмы при пожаре, выписаны из больницы и продолжают лечение в домашних условиях.

Напомним, в рязанской областной клинической больнице им. Семашко в ночь на 8 июня произошел пожар в реанимационном отделении, где находились пациенты с тяжелой формой COVID-19. Три человека в возрасте 68 лет, 63 лет и 72 лет погибли. Восемь пациентов пострадали.

Рязанским управлением СК возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями с отрабатываются несколько версий причин возгорания.