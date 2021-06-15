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В России создаются сверхпроводники для Кольцевого коллайдера будущего

15.06.2021 / 14:58
Фото: VALENTIN FLAURAUD / AFP
Фото: VALENTIN FLAURAUD / AFP
В Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) планируют построить суперколлайдер, по сравнению с которым знаменитый Большой адронный коллайдер покажется игрушкой. В проекте - кольцо протяженностью в 100 км, а мощность этого ускорителя на порядок больше, чем у БАК. Этот монстр должен наконец "закрыть" знаменитую Стандартную модель, которая уже исчерпала себя, и открыть новую физику, помочь понять секреты "темной материи", "темной энергии", причины отсутствия во Вселенной антиматерии и т.д. Стоимость проекта, прямо скажем, впечатляет - 21 миллиард евро. Для сравнения - БАК обошелся в 9 миллиардов долларов.

"Сердце" любого коллайдера - магнитные системы, которые разгоняют и управляют сталкивающими частицами. Для создания мощнейших магнитных полей используются низкотемпературные сверхпроводники, которые работают при температуре (-273 С). В знаменитом БАК, где длина кольца коллайдера составляет около 27 км, проложено несколько сотен тысяч самых разных сверхпроводящих кабелей из ниобий-титана, их общий вес около 1200 тонн. В новом ускорительном монстре вес достигнет 9000 тонн, а общая длина, по разным оценкам, превысит миллион километров. Важно подчеркнуть, что проблема не только в огромных масштабах сверхпроводников. Из 9000 тонн только треть должны быть из уже освоенного ниобий-титана, а намного большая часть из ниобий-олова. Дело в том, что только этот материал позволит достичь на коллайдере очень мощных магнитных полей в 16 тесла (в БАК они составляли 8 тесла).

Фото: iStock
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- Изготовить такой свехпроводник намного сложней, чем из ниобий-титана, - говорит руководитель проектов по сверхпроводящий тематики компании "ТВЭЛ" Росатома Михаил Шляхов. - Сегодня есть две технологии, одна проще, другая сложней. По первой мы сделали партию таких сверхпроводников для проекта ИТЭР, но он все-таки не позволит достичь тех параметров магнитного поля, которые требует ЦЕРН для будущего коллайдера. Поэтому сейчас все страны, которые участвуют в создании сверхпроводников из ниобий-олова осваивают вторую более сложную технологию.

И вот только в ЦЕРН успешно завершились приемочные испытания российских ниобий-оловянных сверхпроводников. Конструкция и технология их изготовления разработаны в московском ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, а партия проводов длиной 50 км выпущена на Чепецком механическом заводе в городе Глазов (оба предприятия входят в Топливную компанию ТВЭЛ - топливный дивизион Госкорпорации "Росатом"). Достигнуты рекордные показатели для российских технологий сверхпроводимости, такие как плотность критического тока в электромагнитном поле, коэффициент остаточного электросопротивления, эффективный диаметр провода. По итогам успешных испытаний продукции "ТВЭЛ" квалифицирован как поставщик сверхпроводников для программ ЦЕРН по разработке магнитов для сверхмощных ускорителей частиц.

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Фото: Инфографика "РГ" / Мария Савельева / Александр Емельяненков
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